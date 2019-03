Cântăreaţa Lana Del Rey îşi va publica primul volum de poezii, „Violet Bent Backwards Over Grass”, iar un exemplar al acestuia va avea preţul de 1 dolar, scrie news.ro.

Pe contul ei de Instagram, artista a scris că este foarte nerăbdătoare şi încântată de faptul că va fi şi editorul primei ei cărţi de poezii.

Volumul va putea fi găsit în magazinele din sudul Californiei, iar când un fan a întrebat-o care este preţul unui exemplar ea a răspuns „1 dolar... pentru că gândurile mele sunt nepreţuite”.

O primă poezie, „Quiet Waiter-Blue Forever”, a fost publicată pe Instagram.

Născută pe 21 iunie 1985, Elizabeth Woolridge Grant, cunoscută sub numele de scenă Lana Del Rey, este o cântăreaţă şi compozitoare americană. A devenit cunoscută în 2011, graţie melodiei „Video Games”, care a devenit foarte populară pe internet. A lansat cinci albume - „Lana Del Ray” (2010), „Born to Die” (2012), „Ultraviolence” (2014), „Honeymoon” (2015) şi „Lust for Life” (2017).