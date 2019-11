Cântăreaţa Miley Cyrus a amânat toate concertele şi sesiunile de înregistrări după ce a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la corzile vocale

Cântăreaţa Miley Cyrus şi-a amânat toate concertele şi sesiunile de înregistrări după ce, recent, a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la corzile vocale, anunță news.ro.

Cyrus a primit luna trecută tratament pentru amigdalită, însă medicii au descoperit o problemă mai serioasă la corzile vocale. Ea a fost supusă unei intervenţii şi trebuie să îşi odihnească vocea pentru câteva săptămâni, scrie People.

Cel mai recent single al artistei în vârstă de 26 de ani, „Slide Away”, a fost lansat în luna august.

Următorul ei album de studio, „She Is Miley Cyrus”, era aşteptat înainte de finalul anului.

„The Thrill is Gone”, piesă pe care ea o cântă împreună cu actorul Jeff Goldblum se regăseşte pe al doilea album jazz al lui, „I Shouldn t Be Telling You This”, lansat la începutul acestei luni.