Cântărețul The Weeknd pregăteşte un serial pentru HBO

Cântăreţul canadian The Weeknd figurează ca protagonist, coscenarist şi producător executiv la "The Idol", un serial pe care îl pregăteşte HBO şi care îi are printre responsabili pe Sam Levinson, creatorul celebrului serial "Euphoria", relatează EFE, arată Agerpres.

Revista Variety a detaliat marţi că The Weeknd va conduce în faţă şi în spatele camerei acest serial despre un cântăreţ care începe o relaţie cu un misterios proprietar de club din Los Angeles (SUA) care este de fapt liderul unei secte.

The Weeknd va fi creatorul serialului "The Idol" împreună cu Reza Fahim şi Sam Levinson.

Dincolo de cariera sa muzicală de succes, The Weeknd şi-a încercat norocul în anii trecuţi în cinematografie şi televiziune în mod punctual.

Cântăreţul canadian a fost, de exemplu, în 2020 scenarist al episodului "A Starboy is Born" al serialului de animaţie "American Dad!".

Ca actor, rolul său cel mai aplaudat a fost cel din filmul "Uncut Gems" (2019), în care a interpretat o versiune fictivă a lui însuşi.

The Weeknd a figurat ca regizor şi la unele dintre videoclipuri sale, precum cel al piesei "Try Me" (2018).

Artistul este unul dintre starurile scenei muzicii pop mondiale, graţie albumului său lansat recent "After Hours" (2020) şi unor hituri de succes precum "Blinding Lights", "Can't Feel My Face", "Starboy" sau "I Feel It Coming".

La rândul său, Sam Levinson a triumfat pe micul ecran graţie serialului "Euphoria", a cărui protagonistă este Zendaya.

Ce doi vor lucra din nou împreună la filmul produs de Netflix, "Malcolm &Marie", în care Zendaya îl va avea ca partener pe John David Washington.