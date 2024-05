Căpitanul All Blacks, Sam Cane, şi-a anunţat retragerea internaţională

Căpitanul All Blacks, Sam Cane, a anunţat că se va retrage din selecţionata de rugby a Noii Zeelande la sfârşitul acestui an, punând astfel capăt unei cariere internaţionale de 12 ani, informează AFP.

"După ce a jucat 95 de meciuri-test, dintre care 27 în calitate de căpitan, jucătorul de 32 de ani a decis să dedice mai mult timp familiei sale şi să semneze un contract pe termen lung cu Suntory Goliath, la Tokyo", precizat New Zealand Rugby într-un comunicat.

Anunţul retragerii sale internaţionale nu este o surpriză, în condiţiile în care Sam Cane nu a mai jucat pentru Noua Zeelandă de la înfrângerea suferită în finala Cupei Mondiale 2023, în luna octombrie pe Stade de France.

All Blacks s-au înclinat atunci la limită (11-12) în faţa Africii de Sud, care şi-a păstrat titlul de campioană mondială la capătul unui meci în care Cane a văzut cartonaşul roşu.

După Mondialul din Franţa, Sam Cane a anunţat, în luna noiembrie, că îşi ia un as "sabatic" şi îşi pune cariera internaţională între paranteze timp de câteva luni, pentru a juca sub culorile echipei japoneze Tokyo Suntory Goliath, însă fanii All Blacks sperau că el se va întoarce pentru a juca din nou pentru ţara sa.

Dar Sam Cane a spus că înţelegerea pe trei ani cu clubul japonez este o oportunitate pe care nu a vrut să o rateze.

"A trebuit să cântăresc argumentele pro şi contra şi, în cele din urmă, cu o familie tânără, mi s-a părut cea mai bună decizie de a ne pregăti pentru viitor", a explicat el. "A fost o decizie foarte dificilă, pentru că iubesc echipele pe care le reprezint aici, în Noua Zeelandă", a adăugat el.

Sam Cane, campion mondial cu Noua Zeelandă în 2015, a fost numit căpitan al selecţionatei ţării sale în 2020, succedându-i lui Kieran Read.