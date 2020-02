Care este cântăreţul care îl egalează la performanţă pe regele rock and roll - Al şaptelea album al său a ajuns pe primul loc în Billboard 200

„Changes” este al şaptelea album al lui Justin Bieber care se clasează pe primul loc în Billboard 200, iar cântăreţul canadian a devenit cel mai tânăr artist solo care a reuşit această performanţă, titlu deţinut de Elvis Presley, potrivit news.ro.

În prima săptămână de la lansare, încheiată pe 20 februarie, albumul a fost vândut în 231.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music.

„Changes” este primul album al lui Bieber în decurs de peste patru ani, după ce „Purpose” a debutat pe primul loc în topul american, în decembrie 2015, cu 649.000 de unităţi vândute.

Piesele de pe noul album au fost accesate online de 135 de milioane de ori.

În vârstă de 25 de ani, Justin Bieber este cel mai tânăr artist solo care are şapte albume clasate pe primul loc în Billboard 200. Până acum, Elvis Presley deţinea acest titlu, la vârsta de 26 de ani şi 11 luni. În total, Presley a avut 10 albume în fruntea topului.

„Changes” este şi al nouălea album al lui Bieber care a ajuns în top 10 al Billboard 200.

Pe locul secund în noul clasament a debutat „Artist 2.0” al rapperului A Boogie Wit da Hoodie, cu 111.000 de unităţi vândute.

Grupul Tame Impala a obţinut cea mai înaltă poziţie în clasament cu „The Slow Rush”, care a debutat pe locul al treilea, cu 110.000 de unităţi vândute.

Rapperul Roddy Ricchs şi „Excuse Me for Being Antisocial” au coborât trei poziţii în top, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în 70.000 de unităţi în a 11-a săptămână de la debut.

Grupul sud-coreean Monsta X a debutat cu „All About Luv” pe locul al cincilea. Albumul a fost vândut în 52.000 de unităţi.

Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” au coborât patru locuri, până pe şase, după a 24-a săptămână de la lansare, în care albumul a fost vândut în 50.000 de unităţi.

Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au pierdut două locuri în top, clasându-se pe şapte, cu 44.000 de unităţi vândute în a 47-a săptămână de la lansare.

Ultimul album al lui Pop Smoke, „Meet the Woo, V.2”, a urcat un loc, până pe opt, cu 40.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de top, după moartea rapperului.

Eminem şi „Music to Be Murdered By” au coborât şase locuri, până pe nouă, cu 39.000 de unităţi vândute în a 12-a săptămână de la debut, iar Halsey şi „Manic” au coborât două locuri, până pe zece, cu 31.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de top.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.