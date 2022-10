Carnagiu în Somalia. Două atentate teroriste au făcut peste 100 de morți și peste 300 de răniți (Video)

Președintele Somaliei, Hassan Sheikh Mohamud, a declarat că cel puțin o sută de persoane au fost ucise în urma producerii, sâmbătă, a două atentate cu mașină-capcană în fața clădirii Ministerului Educației, în Mogadiscio, relatează BBC preluat de Rador.

Potrivit președintelui somalez, alte cel puțin 300 de persoane au fost rănite.

Martori oculari susțin că mașinile-capcană au fost detonate la un interval de doar câteva minute.

Corespondentul BBC transmite că atacul a vizat Ministerul Educației din capitala somaleză, situat într-o zonă aglomerată, cu multe magazine, terase și clădiri guvernamentale.

Clădirea ministerului a mai fost ținta unui atac al militanților islamiști Al-Shabaab, în urmă cu cinci ani, când peste 500 de oameni au fost uciși, motiv pentru care pentru atentatul de sâmbătă este bănuită tot gruparea islamistă Al-Shabaab.

Gruparea islamistă pierde teren în cadrul ofensivei lansate de forțele guvernamentale și aliații săi, însă Al-Shabaab rămâne activă, iar disponibilitatea de a folosi atentate sinucigașe masive împotriva unor ținte din capitala somaleză se dovedește foarte dificil de oprit.

Dezenas de vítimas após duas explosões na capital da Somália.



Duas explosões de carros ocorreram no prédio do Ministério da Educação da Somália na capital de Mogadíscio, que levou a "dezenas de vítimas". De acordo com as agências de aplicação da lei, um carro cheio de explosivos pic.twitter.com/dYNxApP2S7