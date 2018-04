CARNAGIU în Turcia: un cercetător universitar și-a MĂCELĂRIT colegii din Universitate

Patru persoane au fost ucise şi alte trei rănite joi în Universitatea Osmangazi, din oraşul turc Eskişehir, după ce un cercetător universitar a deschis focul asupra unor colegi din această instituţie de învăţământ, informează Reuters şi AFP, citând mass-media locală.

Potrivit rectorului universităţii, atacatorul a intrat în biroul decanului Facultăţii de Educaţie, dar nu l-a găsit pe acesta acolo, în respectiva încăpere fiind însă alte persoane asupra cărora a deschis focul. El a împuşcat mortal un prodecan, un secretar al facultăţii, un lector şi încă un angajat, alte trei persoane fiind rănite.



Apoi, atacatorul a fugit din clădirea universităţii, având în continuare arma asupra sa, dar între timp a fost prins de poliţie. Conform agenţiei Anadolu, el s-ar fi predat de bunăvoie. Motivaţiile gestului său nu sunt deocamdată cunoscute.



Oraşul Eskişehir, situat la circa 200 de kilometri sud-est de Istanbul, este un important centru universitar al Turciei.

Breaking: At least four people killed after a teacher opens fire on staff members at Osmangazi University in Eskisehir, Turkey. pic.twitter.com/IP48Ns6LWi