Cartea lui Barack Obama, cu semnătură olografă, a fost vândută cu 7.500 de euro: volumul este unic în România

Cartea "Pământul Făgăduinţei", semnată de cel de-al 44-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a fost adjudecată, marţi seara, la licitaţia Artmark organizată online, la preţul de 7.500 de euro, potrivit catalogului sesiunii, informează Agerpres.

Artmark a informat, anterior, că volumul, cu semnătura olografă a fostului preşedinte american, este unica piesă disponibilă pentru achiziţie în România iar veniturile colectate în urma vânzării vor fi redirecţionate către programul Asociaţiei OvidiuRO - "Citeşte-mi 100 de poveşti!". Fondurile vor contribui la achiziţionarea unui stoc de cărţi pentru instituţiile preşcolare defavorizate din România, cu scopul de a oferi posibilitatea ca, la finalul celor trei ani de grădiniţă, un copil să fi auzit minim 100 de poveşti, pentru a crea premisele necesare învăţării cititului şi scrisului.

Cartea prezintă memoriile lui Barack Obama din perioada în care a condus Casa Albă şi a fost vândută în SUA şi Canada în peste 3,3 milioane de exemplare în doar prima lună de la lansare. Volumul a primit Premiul Goodreads Choice pentru cele mai bune memorii şi autobiografii în 2020. "Pământul Făgăduinţei" a fost desemnată, totodată, una dintre cele mai bune cărţi ale anului 2020 de către "The New York Times Books Review", "The Washington Posts", "The Guardian" şi "Marie Claire".

Cumpărătorul cărţii la licitaţia Artmark a primit în dar volumul "A Bright Ray of Darkness" de Ethan Hawke, cu semnătura olografă a actorului.

În cadrul licitaţiei au fost cumpărate şi două piese de grafică semnate de celebrul pictor Pablo Picasso, "Nud albastru" (2.000 euro) şi "Nud pe fotoliu" (2.250 euro), fondurile colectate din vânzarea acestor lucrări urmând să fie donate pentru renovarea spaţiilor expoziţiei permanente a Muzeului de Artă Braşov.

Între lucrările adjudecate la sesiune s-au mai numărat colajul "Regula cercului, regula jocului" de Geta Brătescu, la 5.750 de euro şi cromolitografiile "Doamna cu pălărie" şi "Sculptorul" de Pablo Picasso, la 4.500 de euro, respectiv la 2.750 de euro, "Grădină la Sainte-Adresse" de Claude Monet, la 3.000 de euro, "Portretul doamnei Dorothy Spreckels Munn" de Salvador Dali, la 2.500 de euro, "Sărutul" de Gustav Klimt şi "Plecarea la ţară" de Henri Toulouse-Lautrec, fiecare la 2.250 de euro, "Plimbare plăcută" de Rene Magritte, la 1.800 de euro, bronzul "Madona din portul Lligat" de Salvador Dali, la 3.250 de euro.