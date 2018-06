Cât 'costă' salvarea lui Liviu Dragnea prin OUG - Efectele dezastruoase ale dezincriminării abuzului în serviciu

Se pregătește Ordonanță de Urgență pentru „abuzul în serviciu”? Avertismentul Opoziției a venit imediat după decizia ÎCCJ în dosarul angajărilor fictive de la Teleorman, în care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare, pentru ”instigare la abuz în serviciu”.

Un semnal a venit, ulterior, de la președintele executiv al PSD, premierul Viorica Dăncilă, care spune că Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o faptă prevăzută de un articol pentru care există deja o decizie a CCR că trebuie modificat pentru a fi în acord cu legea fundamentală.

De asemenea, Liviu Dragnea a spus, în prima reactie după condamnarea în prima instanța, că greșeala sa a fost să treacă prin Parlament modificările la Legile Justitiei și Codurile Penale, dând de înțeles că este posibil să emita o ordonanța de urgență.

Potrivit ziare.com, abrogarea infracțiunii de abuz în serviciu ar arunca în aer sute de dosare aflate pe rolul instanțelor. 53% din dosarele DNA privesc frauda și coruptie in achizitii publice, dosare deschise pentru această infracțiune. Prejudicii de sute de milioane de euro ar rămâne nerecuperate.

„Zeci de demnitari, fosti ministri, primari, presedinti de consilii judetene, directori ai unor companii de stat sunt judecati in acest moment pentru aceasta infractiune. Cele mai cunoscute cazuri sunt Dosarele Microsoft si cele privind cauzele ANRP, dar si mai multe procese privind achizitiile la mai multe companii de stat, cum ar fi Loteria Nationala, CFR, Posta Romana, Electrica etc. (...)

Potrivit datelor oficiale, din bilantul pe 2017 al DNA, peste jumatate din activitatea parchetului anticoruptie o reprezinta investigarea faptelor de abuz in serviciu (53%) . Este vorba de o infractiune specifica fraudei si coruptiei in domeniul achizitiilor publice.



In anul 2017, procurorii DNA au avut de instrumentat 5.937 de dosare avand ca obiect infractiuni de abuz in serviciu. Un numar de 189 de inculpati au fost trimisi in judecata in 2017 pentru fapte de abuz in serviciu, iar masurile asiguratorii instituite doar pentru acest tip de infractiuni au fost de peste 95 milioane euro.”, scrie sursa citată.