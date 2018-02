Cât valorează în realitate o monedă Bitcoin

Nivelul la care este cotat orice, în cazul nostru o monedă virtuală, este dat evident de cerere şi ofertă. Plus nişte speculaţii şi piaţă nereglementată în această speţă.

Însă se poate stabili şi o valoarea fundamentală pentru o monedă. Doi economişti, un profesor şi un manager de fond de investiţii vin cu o cotaţie pentru bitcoin care ar putea fi şocantă pentru cei care au plasamente de acest fel - valoarea fundamentală ar fi 20 de dolari sau uşor sub. Iar raţionamentul lor e destul de solid şi ţine de calitatea sa de monedă, ca mijloc de plată. Acolo i se vede valoarea. Datele arată că masa monetară de bitcoin ar fi în jurul a 15 milioane de monede. Se fac plăţi cu bitcoin în jurul de 100 de milioane de dolari pe lună, adică 1,2 miliarde pe an. Prin urmare, dacă e considerat monedă, teoretic, fiecare bitcoin ar circula de patru ori pe an pentru a face acel nivel de tranzacţii. Ar fi 60 de milioane de plăţi cu bitcoin pentru a acoperi 1,2 miliarde de dolari în tranzacţii bitcoin. O simplă împărţire dă valoarea adevărată de piaţă - 20 de dolari. Evident dacă ar deveni mult mai populară şi mai folosită atunci valoarea sa ar urca, dar ar trebui să existe de o mie de ori mai multe tranzacţii pentru a ajunge la valoarea de acum.