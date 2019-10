Catafalcul Sf. Parascheva de la Iași este decorat de 16 ani cu mii de flori aduse de o familie din București

O familie din Bucureşti merge la Iaşi, de 16 ani, în fiecare toamnă cu un camion plin de flori, pentru a decora catafalcul pe care urmează a fi aşezată spre închinare racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva. În fiecare an, florile se potrivesc la culoare cu veşmintele Sfintei, anunță MEDIAFAX.

În curtea Catedralei Mitropolitane din Iaşi s-au făcut joi ultimele pregătiri pentru cel mai mare pelerinaj creştin ortodox din România.

Printre ultimele detalii se află decorararea catafalcului Cuvioasei Parascheva făcută, de 16 ani, de către familia Buştei, din Bucureşti, care duce la Iaşi mii de flori, iar în fiecare an, florile se potrivesc la culoare cu veşmintele Sfintei.

Familia Buștei dăruiește florile în semn de mulţumire pentru tot ajutorul pe care îl primește de la Cuvioasa Parascheva.

„Totul se întâmplă din dragoste pentru Sfântă. Este al 16-lea an de când revenim cu dragoste doar pentru Sfântă. Pentru noi Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva este cea mai mare sărbătoare şi e la fel de importantă ca Paştele şi Crăciunul. Tot ceea ce facem, facem din suflet şi cu tot dragul, deşi e foarte puţin pentru ceea ce face Sfânta pentru noi şi oamenii din jurul nostru.", i-a explicat Florentina Buştei, corespondentului MEDIAFAX.

Pentru Hramul de anul acesta florile sunt albe şi galbene. Aranjamentele sunt deja pregătite şi trebuie doar montate.

„Am pregătit o combinaţie de culori luminoase, am spus noi. Avem un tip de aranjament care conţine crini, douã feluri de crizanteme, delfinium albastru, douã tipuri de eucalipt, trandafiri şi antirhinium. Este prima oarã când predomină culoarea galben. Am considerat că aceastã culoare este foarte luminoasã. Am vrut ca anul acesta sã avem foarte multă lumină. Avem aceleaşi tipuri de aranjamente în fiecare an. Sunt 14 coşuri cu flori, cât e şi data zilei Sfintei Parascheva, şi câţiva metri de ghirlandã de flori şi de brad", a declarat Maria Bulat, una dintre fiicele familiei Buştei.

Pregătirile încep cam cu o lună înainte. Atunci se aleg mai multe variante de flori, dar totul se schimbă cu câteva zile înainte de a le cumpăra.

„Anul acesta am plecat de la galben, portocaliu şi verde şi nu prea avem decât galben. Cam atât am păstrat.", a declarat Florentina Buştei.

Ea îşi aminteşte că prima dată când au decorat baldachinul au adus trandafiri roşii, crini albi şi crizanteme albe. O maşină de flori pe care le-au ales cu grijă, dar cu care nu ştiau exact ce se va întâmpla.

Tot atunci au aflat şi că e neaparat ca aranjamentele de la baldachinul Cuvioasei să aibă şi ramuri de brad.

„Toată lumea de aici era supărată că nu aveam brad. Nu ştiam că bradul are o semnificaţie foarte importantă. Veneau preoţii, care nu ne cunoşteau pe vremea aceea pentru că veneam pentru prima dată, şi nici nu cred că se îmbrăca baldachinul în flori, treceau, erau foarte miraţi, nu înţelegeau ce se întâmplă cu noi. Când am început să lucrăm ne-au spus: , mai ieşeau după o oră-două şi spuneau . După o jumătate de oră, o oră, apare un alt preot şi ne spune că e foarte frumos, dar . La un moment dat ne-am dat seama că trebuie să avem brad”, povestește Florentina Buştei.

Atunci, soțul ei a plecat în oraș și a făcut rost, în două ore, de o ghirlandă de brad de 100 de metri.

„La vremea aia aveam clienţi în Iaşi care se ocupau cu florile. Soţul meu, care e un perfecţionist, a plecat prin Iaşi la clienţii pe care îi aveam aici şi le-a cerut 100 de metri de ghirlandă de brad în 2 ore. Asta se face cam în 2 zile dacă lucrează 7-8 oameni la ea. I-au spus că e cam imposibil ceea ce îi cer, că nu se poate. El a insistat că are nevoie în 2 ore de 100 de metri de brad. S-au adunat fiecare cum a putut, au chemat şi copii, şi în 2 ore a venit înapoi cu 100 de metri de ghirlandă de brad. Când am terminat au venit preoţii şi au spus vai ce minunat e, dar ce bine e că aveţi şi brad. De atunci, primul lucru pe care trebuie să îl fac este să am brad. Dacă nu am nimic din florile astea nu e o problemă, dar eu trebuie să am brad.", îşi aminteşte femeia.

Totul a început de la un vis, în urmă cu 16 ani. Florentina Bustei povesteşte că a visat-o pe Cuvioasa Parascheva care îşi dorea să vină să se închine la ea.

„Am venit. Şi m-am îndrăgostit de locul ăsta şi de sentimentul pe care l-am avut, şi am revenit după două săptămâni, şi încă o dată, şi încă o dată, şi tot aşa din aprilie până în septembrie, la 2-3 săptămâni veneam la Sfântă. Era ca efectul unui medicament. Simţeam că trebuie să revenim. Devenise o dependenţă. Soţul meu spunea că atât de bine se simte şi că e atât de fericit că vine aici, încât atunci a zis că vine ziua ei şi el vrea să îi îmbrace baldachinul în flori. Ştiu că el ce zice aia face", a povestit Florentina Buştei.

După o discuţie telefonică cu părintele Dosoftei Şcheul, marele eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, au stabilit că merg să îi aducă flori Ocrotitoarei Molodovei.

„Am încărcat o maşină cu flori vrac, nu prea ştiam nici dimensiuni, nici nu prea înţelegeam ce se întâmplă aici, am luat-o şi pe doamna Ica, care e decorator floral. Ne-am trezit aici pe o vreme ploioasă, cu un camion plin de flori. Era imposibil să facem ceva într-un timp aşa de scurt. M-am supărat, am început să plâng, mă întrebam ce a fost în capul meu, ce caut eu aici, cum de am venit cu o maşină de flori vrac, pentru că e absolut imposibil să faci ceva o persoană. Acum lucrează 8-12 persoane două zile la Bucureşti, şi 20 de persoane o zi în Iaşi. Eu voiam să fac totul într-o zi, cu o persoană", povesteşte femeia râzând.

Întâmplarea a făcut că tot atunci, în Iaşi, era un decorator floral pe care îl cunoştea, venit de la Bucureşti cu toată echipa pentru un alt eveniment.

„L-am chemat să vadă şi dacă ne poate ajuta. S-au dat cu toţii jos din maşină şi s-au apucat de treabă. Am terminat până seara. De atunci ne ajută mereu şi revenim în fiecare an. Sunt sigură că l-a trimis Sfânta. De asta spun că există minuni. Sfânta să ne dea înţelepciune, să le înţelegem, să le apreciem, şi să fim cuviincioşi şi să venim şi să mulţumim pentru ele", a mai spus Florentina Buştei.

Şi de atunci au trecut 16 ani şi în fiecare octombrie, cu o zi înainte ca racla cu moaştele Cuvioasei să fie scoasă din catedrală şi aşezată spre închinare, familia Buştei merge la Iaşi şi îi decorează baldachinul.

La fel ca membrii familiei Buștină sunt mulți pelerini din alte județe care merg de mulți ani la Iași, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

De 15 ani, Elena Săbiuţă este prima care se aşează la rând. Merge de la Piatra Neamţ şi an de an este cea care aşteaptă mai bine de 20 de ore ca să ajungă la racla cu moaşţele sfinte.

„Prima, e al cincisprezecelea an, cred. Dar am mai venit mulţi ani pe străzi. Revenim pentru că ne reîncărcăm sufleteşte de la ea, ne dă sănătate, ce o rugăm ne îndeplineşte. De dimineaţă de la 9 suntem aici, stăm până mâine dimineaţă la 6-7-8, când o scoate şi pe urmă ne ducem acasă, încărcaţi cu Duhul Sfânt. (...) Ne place când o scoate afară. Eu m-am nimerit o dată la Iaşi, că am venit să dau pomelnicele şi am văzut un om stând la rând şi l-am întrebat ce face, că eu deobicei veneam pe străzi. îmi spune. Am rămas şi eu, că eu am unde să stau aici, am sunat şi am spus să nu mă aştepte. În credinţa bunul Dumnezeu, vă spun, când a scos-o, m-a înfiorat din cap şi până şi unghiile şi de atunci am venit întotdeauna când o scoate. M-a impresionat ceva enorm. Pe la rând auzi clopot, dar nu vezi. Stând acolo şi văzând m-a atras extraordinar şi nu am lipsit niciun an", spune Elena Săbiuţă.

Nu merge niciodată singură, ci cu o prietenă. Deşi sunt din acelaşi oraş, cele două s-au cunoscut la rând la Cuvioasa şi de atunci merg împreună.

„Pentru sufleţelul nostru venim, că avem păcate cât casa. Poate ne iartă Măicuţa Domnului şi să deie la copiii noştri minte luminată, că altceva nu ne trebuie. Sănătate şi linişte.", i-a explicat Catinca Enea, corespondentului MEDIAFAX.

Şi alte prietenii s-au legat în sutele de ore de aşteptare de peste ani. Elena Săbiuţă spune că a păstrat loc pentru prietenii care urmează să vină de la Bucureşti. Şi cu ei s-a cunoscut în urmă cu mulţi ani, iar regula lor este să îşi dea întâlnire cu o zi înainte de începerea pelerinajului, chiar la începutul rândului.

Cel mai mare pelerinaj creştin ortodox din România va începe vineri dimineaţă, când racla cu Moaştele Cuvioasei Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană, după o slujbă oficiată de Înaltpreasfinţitul Ioachim Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului.

Procesiunea din jurul catedralei, când racla va fi purtată pe umeri de un sobor de preoţi şi așezată spre închinare pe catafalc va fi condusă de către Calinic Botoşăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.