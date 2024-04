Cătălin Cîrstoiu a răbufnit: 'Sunt supus unei masive campanii de manipulare și dezinformare!'

Cătălin Cîrstoiu acuză presa: 'Sunt supus unei masive campanii de manipulare și dezinformare!'

Candidatul susținut de PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, spune că e supus unei campanii de presă, o campanie despre care susține că e una de „manipulare și dezinformare”.

„Pentru a înțelege de ce afirm că sunt supus unei masive campanii de manipulare și dezinformare din partea Hotnews, vă prezint din celebra conversație, aparent incriminatorie, un fragment pe care l-au ascuns deliberat. Acest fragment dovedește exact opusul a ceea ce susținea articolul, în mod mincinos și mârșav.

Acel pacient nu doar că nu a fost direcționat la vreo clinică privată pentru consultații, ci exact opusul, a fost trimis la Spitalul Universitar de Urgență București.

Am obturat pasajele legate de diagnostic si nume, din motive lesne de înțeles”, a spus Cîrstoiu, pe Facebook.

Context

HotNews.ro a relatat că în octombrie 2023 un pacient a fost consultat de medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu la clinica privată ANEMONA MED, care e deţinută de dr. Monica-Mihaela Cîrstoiu, soţia managerului. În aceeaşi zi, au fost consultaţi mulţi alţi oameni, susţine pacientul, în mărturia sa pentru redacţie. Dr Cîrstoiu era în 2023, ca şi acum, managerul general al SUUB.

„Investigația Hotnews privind practica medicului Cătălin Cîrstoiu de a-și chema pacienții de la stat la clinica privată a readus în dezbaterea publică un fenomen cunoscut de decenii în sistemul de sănătate. Este vorba de parazitarea sistemului public de cel privat, făcută uneori prin intermediul medicilor care lucrează în paralel în ambele sisteme. În cazul dr. Cîrstoiu, e vorba chiar de un manager care lucrează și la clinica soției, ”ca voluntar” după cum a explicat el, miercuri la B1TV. Legea prevede că activitățile managerilor sunt interzise, fie că sunt plătite sau nu, dacă sunt în afara spitalului pe care e responsabil să-l conducă”, relatează Hotnews.ro.

Poziția liderului PSD, Marcel Ciolacu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns, miercuri, întrebat despre retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei, că „abordarea cea mai corectă” este ca medicul să organizeze o conferință de presă în care să explice toate acuzațiile care i se aduc: "În momentul de faţă eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliţiei a fost ca domnul doctor Cîrstoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este ca domnul doctor să facă o conferinţă de presă şi să răspundă la toate acuzaţiile. Nu am avut o discuţie nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cîrstoiu despre retragere. Am avut discuţii în coaliţie privind anumite lucruri sesizate. E normal că am avut aceste discuţii cu staff-urile tehnice şi cu oamenii politici din coaliţie, dar nu e un lucru anormal. Nu am avut o discuţie punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni cu alt candidat. (...) Primul pas este ca domnul Cîrstoiu să ţină această conferinţă şi cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzaţii", a spus premierul.