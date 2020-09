Cătălin Hlistei a fost audiat la ANAD - Ofiţerul de presă al FC Rapid spune că nu este vorba despre un caz de dopaj

Ofiţerul de presă al FC Rapid, Lucian Ionescu, a declarat, luni, după ce atacantul Cătălin Hlistei a fost audiat la Agenţia Naţională Antidoping (ANAD), că nu este vorba de un caz de dopaj al jucătorului, care poate evolua în continuare, potrivit news.ro.

"I-a fost descoperită în corp acea substanţă care este interzisă în anumite moduri de administrare, cum ar fi oral, injectabil, dar nu şi în momentul în care este administrată nazal, ceea ce a făcut Hlistei.

Se aşteaptă rezultatele, pentru că prin concentraţia care este găsită se demonstrează că a fost administrată într-un anume fel. Lucrurile sunt destul de clare, el poate să continue să joace şi aşteptăm să vină rezultatele. Ia de mai mulţi ani (n.r. - un medicament care conţine substanţa respectivă), pentru că sunt nişte picături care îi ajută respiraţia.

Ştia medicul, nu ştiu dacă noi cei din club ar fi trebuit să ştim, mai ales că nu era ceva interzis. Jucătorul şi noi am fost chemaţi să dăm nişte explicaţii despre cum i-a fost administrată această substanţă.

La modul cum şi-a administrat-o jucătorul nu este interzisă, noi nu trebuie să vorbim acum de o substanţă interzisă. S-a aflat după meciul de la Recea (n.r. - de sâmbătă) şi noi nu am venit aici ca inculpaţi, am venit să se vadă tot adevărul şi nimeni nu are niciun motiv de îngrijorare", a declarat Ionescu.

El a precizat că jucătorul are nevoie de această substanţă după ce a fost operat la nas în 2014 şi apoi s-a reaccidentat în 2016.

Hlistei, 26 de ani, a fost testat pozitiv cu o substanţă interzisă după meciul cu Turris-Oltul Turnu Măgurele din play-off-ul Ligii a II-a, din sezonul trecut.