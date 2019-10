Cătălin Ivan, ATAC la PNL și Klaus Iohannis: 'Îl demască drept agent străin de influență în România'

Cătălin Ivan, candidatul ADN – Alternativa pentru Demnitate Națională – la Președinția României, a postat, pe facebook, un mesaj dur la adresa PNL și a lui Klaus Iohannis, după ce pe lista scurtă a nominalizărilor pentru comisarul european l-a regăsit pe Siegfried Mureșan.

"Nu numai că am fost primul care a spus care este planul real din spatele demiterii guvernului Dăncilă. Am fost singurul. Mai mult, am spus și la comanda cui a băgat Iohannis România în criza politică actuală. Am specificat, cu nume și prenume, care este pionul din spatele acestui mecanism construit împotriva intereselor țării noastre. Prezența lui Siegfried Mureșan pe lista scurtă a nominalizărilor PNL pentru Comisia Europeană îl demască pe Klaus Iohannis drept agent străin de influență în România, pasibil de condamnare pentru înaltă trădare.

Tot circul la care asistăm, toată criza politică din România, are legătură doar cu nevoia stăpânilor politici ai lui Iohannis de a-și pune o marionetă în funcția de comisar european pe probleme de transport și infrastructură militară. Pe modelul Cioloș la agricultură în interesul Franței.

Cei care vor vota Iohannis pe 10 noiembrie trebuie să înțeleagă că se vor face părtași, complici direcți, la colonizarea României, la transformarea ei într-o provincie guvernată după bunul plac al altora de afară.

Să nu ziceți că nu v-am spus. Am greșit doar crezând că Siegfried Mureșan va trebui să facă operație de schimbare de sex, știind că se dorește o femeie ca nominalizare din partea României. Sunt convins că ar fi făcut dacă i s-ar fi cerut de la Berlin", a declarat Cătălin Ivan.