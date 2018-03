Cătălin Ivan, scrisoare deschisă către Liviu Dragnea: 'Între două eugenii, vă invit să citiți'

Europarlamentarul Cristian Ivan îi transmite lui Liviu Dragnea o scrisoare deschisă prin intermediul căreia îi adresează câteva întrebări, ca urmare a lipsei de reacție a liderului PSD la interviul acordat ieri de Kelemen Hunor.

„Scrisoare deschisă către Liviu Dragnea

Domnule Președinte,

Sper că această scrisoare vă găsește bine, sănătos și încă în țară. Dacă nu, poate că navele moderne de pescuit oceanic au internet, nu degeaba costă cât un apartament o astfel de vacanță, și veți putea citi această scrisoare prin care îmi permit să vă adresez câteva întrebări.

Între două eugenii, vă invit să citiți interviul dat ieri de aliatul dumneavoastră cel mai de nădejde în dărâmarea guvernelor PSD, Kelemen Hunor care, în ziua următoare ședinței solemne a Parlamentului, ne transmite că unirea Moldovei cu țara este la fel de legitimă cu aspirațiile românilor de etnie maghiară de a lipi Ardealul la Ungaria. Cum vi se pare? Vă întreb pentru că nu am văzut nicio reacție din partea dumneavoastră. Acum, cunoscându-vă un patriot adevărat, mă gândesc că nu puteați fi indiferent decât dacă vă jucați angry bird și v-a scăpat, dar acum, că tot v-am spus, vin cu câteva întrebări pe care le consider legitime în contextul actual. Vi le adresez public pentru că răspunsurile dumneavoastră vor prezenta, vă asigur, un interes public foarte mare.

Inspecția Judiciară a finalizat ancheta în cazul procurorului lui Dragnea. La ce concluzie au ajuns inspectorii

1. Am aflat de la ministrul de externe maghiar că, în urma întâlnirii pe care ați avut-o în biroul dumneavoastră de la Camera Deputaților, România își va respecta angajamentele. Care sunt aceste angajamente pe care țara noastră și le-a luat în fața Ungariei? Cine le-a stabilit și ce s-a angajat Ungaria că va face în contrapartidă?

2. Tot de la oficialii maghiari, care țin tot mai des conferințe pe teritoriul României, în Ardeal, am aflat că ne-am angajat să construim o cale ferată modernă între Cluj Napoca și Budapesta și că, mai mult, partea maghiară a investit deja un milion de euro. Înțeleg că autostrăzile care să lege Moldova și Muntenia de Ardeal nu sunt priorități pentru guvernele dumneavoastră, dar să legi Ardealul de Ungaria mi se pare, ca să fiu politicos, o ticăloșie. Nu vorbesc despre oportunitate, ci despre prioritizare. Voi reveni la acest subiect în perioada următoare. Până atunci, totuși, din ce bani se va face? Care este efortul financiar al României? Unde s-a discutat și aprobat acest proiect, cu excepția biroului dumneavoastră? Este normal să aflăm despre investițiile statului român de la oficialii statului maghiar?

3. Las la o parte că patriotul din dumneavoastră nu se revoltă când vede că Centenarul Marii Uniri nu este onorat prin proiecte mari în România. Poate că vă rușinați de realizările înaintașilor noștri sau, pe bună dreptate, poate vă simțiți complexat de ce au putut să facă românii în trecut și pare imposibil astăzi. Vă întreb totuși, nu vă îngrijorează faptul că Ungaria investește, doar în aces an centenar, o sută de milioane de euro în proiecte pentru comunitatea maghiară din România? O comisie parlamentară de anchetă pentru a vedea unde se duc aceste multe milioane de euro și care este scopul lor real, nu credeți ca ar face sens? Mai ales că proiectul declarat al noului dumneavoastră model politic, Viktor Orban, este acela de a recrea Ungaria Mare.

4. Am văzut că ați lansat din nou ideea regionalizării. În trecut, UDMR s-a opus proiectului și acum îl susține. În contextul prezentat mai sus în linii foarte largi, dar voi reveni asupra fiecărei teme în parte, vă asigur, suntem mulți care vă suspectăm că ați făcut o înțelegere cu Ungaria și le veți da autonomia teritorială pe care cei de la UDMR o cer încă de la Revoluție. Să fie oare așa? Vom vedea în perioada următoare.

Tăriceanu, atac devastator la Florian Coldea: 'Ce să-i înveţe pe studenţi? Cum funcţionează statul paralel?'

În final, domnule Liviu Dragnea, mă interesează prea puțin cât vă costă personal susținerea UDMR cu care îl șantajați pe Călin Popescu Tăriceanu, mă interesează însă cât ne costă pe noi, ceilalți români, această susținere. Cert este că ambiția dumneavoastră de a pune mâna pe puterea absolută în România nu are limite, iar pentru asta sunteți în stare să aruncați la gunoi istoria de mii de ani a acestui popor. Nu știu dacă vă voi putea opri dar, credeți-mă, nu există nicio limită de efort, timp și energie care să mă oprească să încerc.”, scrie europarlamentarul, pe Facebook.