Catapeteasma Bisericii 'Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul' din Iași, veche de patru secole, a fost resfințită

Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul a resfințit vineri catapeteasma veche de patru secole a Bisericii „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, ctitorită de Domnitorul Miron Barnovschi Movilă, decapitat și el – de otomani – pentru refuzul de a părăsi credința ortodoxă. Parohul bisericii restaurate a primit din partea Patriarhului Daniel Ordinul „Sf. Ap. Andrei , Ocrotitorul României”.

„Atunci când omul alege să rămână statornic și puternic în legătura sa cu Dumnezeu, atunci taina binelui, ca un acoperământ dumnezeiesc, aduce pace, putere și bucurie poporului lui Dumnezeu”, a spus Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor la predica rostită în cadrul Sfintei Liturghii, conform basilica.ro.

„De aceea mulțumim pentru sfinți, de aceea mulțumim în această zi pentru Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că ni se descoperă un sens mai adânc al vieții, iar Sfântul Ioan nu doar ne spune «Pocăiți-vă!», «Înnoiți-vă!» , ci el însuși a trăit așa.”

Au fost pomeniți ctitorii și credincioșii parohiei care au trecut la Domnul, iar cei implicați în împodobirea bisericii au primit distincții pentru realizarea lor.

„Mulțumirea mea se întemeiază pe faptul că noi am salvat și am repus în valoare icoane care mărturisesc 400 de ani de credință și de spiritualitate ortodoxă intensă. În fața unei icoane care are 400 de ani, te afli în fața unui «munte de rugăciune»”, a spus Părintele Profesor Viorel Sava parohul Bisericii. „Noi, cei prezenți, nu stăm doar pe pardoseală, ci stăm pe «munți de rugăciune»”

Părintele paroh a primit, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României” pentru clerici.

Din partea Mitropolitului Teofan, Părintele Mihai Pavel, Inspector patriarhal, a primit Crucea „Sf. Ier. Dosoftei” pentru clerici, iar familiile Petrică și Gabriela Hodorogeanu, Florin-Gheorghe și Lăcrămioara Atudorei, respectiv Petru și Cătălina Dumitriu au primit aceeași distincție – pentru mireni. Familia Emil-Teofil și Gabriela Bălteanu a primit cea mai mare distincție a mitropoliei, Crucea Moldavă.

Binefăcătorii Vasile Tiron, Georgeta Mihaela Popa, Lisa Mondori, Viorica Săraru-Costandache și familia Adrian și Cecilia Paula Crețu au primit diploma „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” cu insignă.

Distincția doamnei Lisa Mondori, originară din Statele Unite ale Americii, a fost înmânată nepoatei acesteia, Elisabeth, deoarece binefăcătoarea a plecat la Domnul în a treia zi de Crăciun.

Cei care au contribuit la renovarea iconostasului și cei care au participat la proiectele organizate de parohie au primit din partea Mitropolitului Moldovei distincții de vrednicie, iar din partea părintelui paroh Ordinul „Voievodul Martir Miron Barnovschi”.

Restaurarea catapetesmei a încununat o amplă muncă de reabilitare desfășurată de-a lungul mai multor ani.

Martirizat de otomani

Ctitorul Miron Barnovschi a fost rudă cu mitropolitul Petru Movilă al Kievului și ctitor a numeroase sfinte locașuri. A construit Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” între anii 1626 şi 1629, la stăruința mamei sale, Monahia Elisafta.

În 1629 a renunțat la tron, pentru că Poarta Otomană îi cerea un plocon pe care nu voia să-l strângă de la popor. A renunțat la confortul său pentru a deveni a doua oară domn, fără să se răzbune pe cei care l-au vândut la sfârșitul primei domnii.

Pentru a obţine recunoaşterea Înaltei Porţi, la 3 mai 1633, a mers personal la Constantinopol, unde însă a fost arestat și decapitat, după ce a refuzat să treacă la islam.

Domnitorul a ctitorit Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi, care astăzi îi poartă numele, biserica din Toporăuți, satul său natal, Mănăstirea Bârnova, Mănăstirea Hangu de pe Valea Bistriţei, a contribuit la construcţia bisericii Stavropighiei din Liov și a finalizat biserica Mănăstirii Dragomirna.