CATASTROFĂ în sistemul bancar: O bancă anunță că își CONCEDIAZĂ 30% din angajații din România și închide 40 de sucursale

First Bank (fosta Piraeus Bank), locul 13 în topul bancar local, a propus sindicatului propriu închiderea sau comasarea a 40 de sucursale și concedierea a 379 de angajați. O decizie finală va fi luată după finalizarea negocierilor dintre cele două părți.

„La acest moment, am comunicat Sindicatului și echipei interne estimările noastre referitoare la reorganizarea rețelei de sucursale și a numărului potențial de angajați afectați. Plănuim să închidem și/sau comasăm un număr de 40 de sucursale. Estimăm că vor fi afectați 379 de angajați. Dorim să subliniem faptul că aceste cifre reprezintă estimări, iar la sfârșitul perioadei legale de negocieri, vom anunța decizia finală și noua configurație a rețelei de sucursale”, au precizat, luni, reprezentanții First Bank, pentru MEDIAFAX.

Redenumită de la 1 octombrie 2018, după preluarea de către fondul de investiții JC Flowers, First Bank operează, în prezent, prin 100 de unități bancare și 1.300 de specialiști, astfel că reducerea de sucursale poate ajunge până la 40% din numărul actual, iar 29% din angajați pot fi concediați.

Consiliul de Administrație al First Bank a aprobat direcțiile strategice ale băncii pentru acest an, potrivit unui comunicat de presă transmis luni, iar obiectivul îl reprezintă accelerarea procesului de digitalizare și regândirea proceselor interne pentru a sprijini integrarea noilor tehnologii. Astfel, banca vizează creșterea cotei de piață, atât organic, prin lansarea de produse optimizate, cât și prin posibile achiziții.

„Pentru a răspunde noilor preferințe și exigențe ale clienților, banca va investi 7,5 milioane de euro în tehnologie și își va consolida capacitatea internă de a genera procese mai eficiente, rapide și mai fluente. Investițiile în digitalizare, 7,5 milioane de euro, au ca obiectiv, printre altele, optimizarea proceselor existente și reconfigurarea sistemelor de analiză și raportare. Toate aceste optimizări vor duce la diminuarea timpului de procesare a solicitărilor cu aproximativ 50% și vor reduce timpul de răspuns al băncii către clienții săi”, au menționat reprezentanții First Bank.

Soluțiile de digitalizare vor fi testate, analizate și implementate treptat în următoarele 20 de luni.

„O aplicație de mobile banking este acum mai apreciată decât proximitatea unui bancomat sau a unei unități bancare. Anul trecut, în Europa Occidentală, aproximativ 20% din clienți au vizitat mai puțin de o dată pe an o unitate bancară, și numărul lor este în creștere. (...) Am observat că nevoia clienților noștri de interacțiune umană rămâne actuală în situații care implică soluții bancare personalizate”, a declarat Dominic Bruynseels, președinte executiv al First Bank.

Astfel, banca va crea în lunile următoare o echipă mobilă de vânzări formată din aproximativ 150 de persoane.

„Ajustarea proceselor va implica modificări aduse fluxurilor de lucru, reconfigurarea structurală a organizației pentru a evita activitățile redundante și o revizuire a structurii rețelei teritoriale de unități. În funcție de profitabilitatea și potențialul de dezvoltare comercială a zonelor geografice în care se află, o parte dintre unități vor fi comasate, iar altele vor fi închise, simultan cu reducerea corespunzătoare a numărului de angajați, atât la nivelul rețelei, cât și la nivelul sediului central”, au explicat reprezentanții First Bank, în documentul de presă citat.

În următoarele șase luni, toate aceste procese vor avea loc în paralel.

„Estimăm că transformările vor deveni vizibile în trimestrul 3 al anului 2019. Primele noi soluții bazate pe digitalizare și tehnologie vor fi lansate în cursul trimestrelor 3 și 4 ale anului 2019, iar procesul complet de digitalizare va fi finalizat în cursul anului 2020. (...) La nivel global peste 70% dintre bănci consideră că prioritară este dezvoltarea capacității de a creea soluții bancare noi pentru clienți. Această tendință definește sectorul bancar, care trebuie să integreze rapid noi servicii pentru a răspunde provocărilor propuse de companiile de tip Fintech care oferă, parțial, servicii bancare”, au mai precizat reprezentanții First Bank, în comunicatul de presă citat.

Pe 28 iunie 2018, Piraeus Bank din Grecia a semnat vânzarea Piraeus Bank România către fondul american de investiții J.C. Flowers & Co, prin intermediul JCF IV Tiger Holdings S.àr.l., care, pe 24 iulie 2018, a numit o nouă echipa de management. Pe 12 septembrie 2018, CA al băncii a luat decizia schimbării denumirii băncii și a brandului comercial Piraeus Bank România în „First Bank”.

La finele 2017, Piraeus era pe locul 13 în topul băncilor în funcție de active, cu active în valoare de aproximativ 6,447 miliarde de lei, reprezentând o cotă de piață de 1,51%, în scădere de la 1,67%, în anul anterior. Aceasta poate să fi urcat anul trecut o poziție ca urmare a finalizării tranzacției dintre Banca Transilvania (BT) și Bancpost, care au ocupat locul 2, respectiv 9 în 2017, și tranzacție care a făcut din BT cea mai mare bancă din România, cu active de 74,11 miliarde de lei, respectiv o cotă de piață de 16,42%.

J.C. Flowers & Co. este unul dintre cele mai mari fonduri de private equity, dedicat investițiilor globale în industria serviciilor financiare - gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari și are birouri în New York și Londra. Fondat în 1998, J.C. Flowers & Co. a investit peste 15 miliarde de dolari în 53 de companii de portofoliu din 18 țări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, ce includ domeniul bancar, asigurări, reasigurări, servicii financiare specializate și servicii de management al activelor.

