Măștile pentru elevi devin subiect de război politic în Teleorman: Liberalii, nu Guvernul, împart școlilor măști. PSD este acuzat de boicot

Directorul de campanie al PNL Teleorman, Florin Titirișcă, a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a organizației județene a liberalilor, în care anunță că PNL împarte măști de protecție pentru școli. Liberalii dau vina pe PSD.

„Ca urmare a adoptării ordonanței privind fondurile pentru achiziția de echipamente sanitare pentru noul an școlar, Guvernul, în urma consultării cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, a alocat fonduri pentru achiziționarea de măști și substanțe dezinfectante, pe care le-a direcționat către administrațiile locale, pentru a asigura începerea noului an școlar în condiții cât mai bune și sigure. Cu toate acestea, în contextul riscului de infecție cu noul coronavirus, unii primari PSD din Teleorman se pare că nu vor să pună la dispoziția școlilor măști și dezinfectanți, boicotând, în felul acesta, începerea noului an școlar. Astfel, unii primari PSD se folosesc și de elevii teleormăneni în scop electoral.

Pentru a preîntâmpina posibilele disfuncționalități de acest gen la nivelul unităților respective de învățământ, un grup de oameni de afaceri din Teleorman au pus la dispoziție, pentru a fi folosite în mod nediscriminatoriu, indiferent de culoarea politică, un număr de 30.000 de măști. Acestea sunt disponibile la sediul PNL începând de luni, ora 8:00. Unitățile de învățământ care au nevoie pot trimite un mesaj de Whatsapp sau un SMS la numărul de telefon 0787666284”, scrie pe pagina de Facebook a PNL Teleorman.