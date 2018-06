Caz ȘOCANT - Copil de 3 ani violat de propriul frate. Părinții sunt cutremurați

Echipajul medical care a sosit la faţa locului a observat că minorul sângera şi a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale specializate. Între timp, fratele mai mare, a intrat în “mâinile” poliţiştilor care au deschis un dosar penal pentru viol. Faptul cutremurător a fost povestit jurnaliştilor „Ziarului de Iaşi“ chiar de către tatăl său, care şi-a pus mâinile în cap.

Cioloș, răspuns tranșant pentru un reporter Antena 3: Orice candidat vom susține va fi cel care va câștiga și nu va fi cel de la PSD în niciun caz (video)

“Noi am adus un muncitor care să ne ajute la treburi, încă de dimineaţă. Am dărâmat un perete şi construim. Pe la 12 ne-am pus toţi la masă, iar cel mare şi unul dintre cei mici lipseau. Mama lor a mers să îi caute şi l-a observat pe cel mic, de trei ani, că avea sânge la spate, pe pantaloni. L-a întrebat ce a păţit şi a spus că unul dintre fraţi l-a dus în WC-ul din curte şi l-a violat. L-am luat pe cel vinovat la întrebări şi a recunoscut. Mi-am pus mâinile în cap când am auzit. Acesta, de 15 ani, a fost eliberat pe 14 iunie de la centru de detenţie de la Târgu Frumos. A stat un an de zile, pentru furt”, a povestit Gheorghe Partene, tatăl copiilor.

Acesta a mai spus că are şapte copii, dintre care patru sunt ai lui. De asemenea, bărbatul a spus că fiul de 15 ani şi cel de 3 sunt fraţi vitregi.

“Celui de 15 ani nu prea i-a plăcut să înveţe. Mai degrabă cei mici învaţă bine la şcoală. De unde şi până unde să îşi violeze fratele mai mic? Cel mic, a făcut trei ani în decembrie”, a mai spus Partene.

La faţa locului, pentru cercetări au fost o echipă de criminalişti de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi şi cei de la Răducăneni. Aceştia din urmă l-au luat pe tânărul de 15 ani şi l-au transportat la Spitalul de Psihiatrie „Socola“ pentru a fi expertizat, apoi se va decide soarta lui.