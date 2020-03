Caz special în cinematografie! Un film controversat, interzis 50 de ani, va fi difuzat pentru prima dată de la premieră (VIDEO)

Filmul „Dance of the Seven Veils”, de Ken Russell, interzis timp de 50 de ani, va fi difuzat pentru prima de la premieră la Festivalul de Film din Keswick, Marea Britanie.

Filmul „Dance of the Seven Veils”, despre compozitorul german Richard Strauss, a fost difuzat o singură dată, de BBC, în februarie 1970.

Filmul a fost criticat din cauza scenelor de sex şi a faptului că Strauss a fost descris drept simpatizant al nazismului.

Familia compozitorului a retras dreptul de folosire pentru muzica acestuia, interzicând efectiv filmul până ce aceasta a intrat în patrimoniul universal.

În prezent, creaţia muzicală a lui Richard Strauss nu mai este protejată de drepturi de autor, motiv pentru care filmul va putea fi difuzat a doua oară. Proiecţia de sâmbătă seară este găzduită de văduva lui Russell, Lisi.

Russell (1927 - 2011) a devenit celebru pentru mai multe filme controversate, precum „Femei îndrăgostite/ Women In Love”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, în 1969, şi care include o scenă cu actorii Oliver Reed şi Alan Bates făcând wrestling nud.