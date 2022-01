Caz straniu lângă București: Un bărbat a fost împușcat în cap, pe stradă, în timp ce se plimba cu prietena lui

Un bărbat a fost împușcat, vineri, în frunte, pe o stradă din Popești-Leordeni (Ilfov), în timp ce se plimba cu prietena lui, cu o bilă de de tip airsoft.

Acesta a povestit că inițial a crezut că o piatră a sărit de la roata unei mașini. După examinare, medicii i-a scos însă din frunte o bilă din plastic de mici dimensiuni de culoare albă.

„Nu stiu exact ce am patit. Mergeam pe strada, seara, la 11.00, am auzit o fluieratura dintr-o masina si pe urma am simtit o durere in frunte. Prietena mi-a zis ca imi curge sange. Am mers la spital si mi-au spus ca nu e o pietricica, ci o bila alba, se pare ca a fost impuscat in cap. S-a intamplat totul foarte repede, nu-mi aduc aminte culoarea, numarul masinii, nu am dat importanta pe moment. Nu stiu daca neaparat a fost cu intentie sa ma impuste, cred ca mai degraba a fost o joaca prosteasca, nu cred ca am gresit cuiva sa imi faca asa ceva”, a povestit barbatul, la Antena 3.