Cazanciuc anunță o lege nouă: Pușcărie fără discuții pentru toți cei care vor conduce beți și vor face accidente cu victime

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunţat, duminică de Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere, că va relua iniţiativa pentru modificarea legii împotriva şoferilor care se urcă la volan fără să aibă dreptul de a conduce şi provoacă accidente rutiere mortale. „Cu alte cuvinte, toţi cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuţi sau drogaţi trebuie să ştie că vor merge direct la închisoare în situaţia în care vor produce un accident rutier soldat cu victime”, a mai spus social-democratul.

„Legea Anastasia şi filosofia care ucide. România ocupa, în anul 2021, pentru al cincilea an consecutiv, primul loc în Europa la numărul de morţi în accidente rutiere. 1.779 de decese în total. Una dintre cauze o reprezintă consumul de alcool sau de substanţe interzise, pe lângă neglijenţă sau calitatea infrastructurii rutiere. În anul 2019, am demarat o iniţiativă de modificare a legislaţiei penale astfel încât niciun şofer băut, drogat sau fără permis care a produs un accident mortal să nu mai poată scăpa de pedeapsa cu închisoarea. Datele furnizate de Poliţia Română şi de Ministerul Justiţiei arată o realitate sumbră: 20.000 de persoane trimise în faţa instanţelor de judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influenţa drogurilor sau băuturilor alcoolice. Tot în fiecare an îşi pierd viaţa sau sunt rănite grav, în accidente produse de cei care conduc fără permis, băuţi sau drogaţi, aproximativ 500 de persoane. În Capitală, cel puţin, în luna iulie, au fost descoperiţi la volan mai mulţi şoferi drogaţi decât băuţi. Din raţiuni politice absurde şi în mod sfidător la adresa interesului general al societăţii de a proteja în mod real viaţa şi de a pune capăt carnajului de pe şosele României, inclusiv prin pedepse foarte aspre care să aibă un rol preventiv profund inhibitor, iniţiativa a fost respinsă de camera decizională pentru că «vine în contradicţie cu filosofia actuală a Codului penal»”, a scris Robert Cazanciuc, duminică pe Facebook.

El a adăugat că prin acest nou proiect de lege „toţi cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuţi sau drogaţi trebuie să ştie că vor merge direct la închisoare în situaţia în care vor produce un accident rutier soldat cu victime”.

„Astăzi, de Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere, anunţ public că voi relua iniţiativa pentru modificarea legii împotriva şoferilor care se urcă la volan fără să aibă dreptul de a conduce şi provoacă accidente rutiere mortale. Cu alte cuvinte, toţi cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuţi sau drogaţi trebuie să ştie că vor merge direct la închisoare în situaţia în care vor produce un accident rutier soldat cu victime. O iniţiativă în memoria lui Ciprian, Ion, Gheorghe, Alexandru şi a celor 100 de persoane care au pierit pe şosele din data de 8 iunie 2021(momentul votului de respingere din Camera Deputaţilor) şi până astăzi, din cauza unor „şoferi” inconştienţi. În memoria Anastasiei, fetiţa care anul acesta, chiar de Ziua Copilului, la doar 4 ani, a fost spulberată de un şofer fără permis , într-o goană nebună prin localitate. N.B. Numele Anastasia provine din cuvântul grecesc „anastas” care înseamnă renaştere (sau înviere). Pentru că morţii de pe şosele nu vor învia, această iniţiativă va renaşte pentru a-i proteja pe cei dragi.