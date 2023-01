Cazul femeii ucise de maidanezi la Lacul Morii - Cătălin Drulă: Sunt absolut nedetaşat de situaţie şi sunt absolut revoltat

Liderul USR Cătălin Drulă s-a referit la cazul femeii ucise de câini la Lacul Morii, în Capitală, el afirmând că oamenii nu ar trebui să se teamă pe străzi, de animale. Întrebat de ce primarul general Nicuşor Dan nu a reacţionat în urma tragediei, Drulă a afirmat că este convins că acesta va reacţiona, anunță news.ro.

„Este o tragedie. Într-un oraş european, oamenii nu trebuie să se teamă pe străzi de animale. Orice politici publice trebuie să plece de la această realizare, că în localităţi, nu numai în oraşe, oamenii nu ar trebui să se teamă că sunt răniţi sau, iată, în acest caz al acestei tragedii, ucişi de animale. Ce înseamnă asta mai departe? Nu vreau să fiu expert în toate, dar avem o autoritate care se ocupă de asta, această ASPA, această autoritate ar trebui să se ocupe şi de strângerea câinilor de pe spaţiul public. În ce măsură s-a ocupat cum trebuie, dacă are resurse, că buget pare că are... Am văzut astăzi o declaraţie în care au spus că au fost pe acel câmp şi că au văzut mai mulţi câini, dar fiind spaţiu mare era greu să facă ceva şi au prins un câine. Poate le trebuie mai multe resurse. E o ştire pe care o văzusem că au prins câini în acel loc şi că au fost 110 câini prinşi în acel loc. Poate trebuia să prindă 220 de câini şu această femeie ar fi trăit”, a declarat Cătălin Drulă, duminică seara la Prima News.

Liderul USR a arătat că şi poliţia locală, dar şi cea naţională sunt responsabile.

„Apoi mai este responsabilitatea celor care trebuie să asigure legea, adică poliţia, poliţia locală şi poliţia naţională, pentru că aceşti oameni care sunt în echipajele de... nu le mai zice hingheri acuma, de ecarisaj sau cum se numesc, trebuie să li se asigure protecţia. Am văzut că se plâng că de multe ori vin nişte cetăeni din zonă, că îi alungă , că nu îi lasă să îşi desfăşoare munca. Dacă au nevoie de protecţie, dacă sunt cetăţeni care nu respectă, legea e destul de strictă, animalele trebuie sterilizate. Am văzut nişte explicaţii de la ASPA, de la primarul de la 6, nişte agitaţie politică din zona PSD şi poliţiile locale. Poate o să iasă să explice aceste lucruri şi primarul general (...) Prezenţa unor animale care pot ucide, răni, câini în principiu, altceva nu prea e ce să ai în Bucureşti, ca să fie foarte clar, în localităţi în care pot mutila oameni e de neaceptat şi din punctul meu de vedere, într-o ţară europeană e o urgenţă care trebuie tratată ca atare. Că sunt capturate, că apoi sunt adoptate sau eutanasiate, asta e o problemă secundară. Dar dacă o tratezi ca pe o problemă de urgenţă şi devine prioritate pentru administraţie... mi se pare că relaţia administraţiei româneşti cu un astfel de subiect este destul de ambuguă şi asta vine şi dintr-un aspect pastoral al societăţii româneşti care mai ţine câte un câine de pripas pe la poartă şi care nu muşcă”, a declarat Drulă.

Întrebat dacă i se pare normal ca Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, să nu reacţioneze şi nici măcar să nu răspundă la telefon, Drulă a afirmat că este convins că Nicuşor Dan va reacţiona.

”Sunt convins că o să o facă”, a răspuns Drulă.

Întrebat, de asemenea, de ce este detaşat de această situaţie tragică, Drulă a precizat că este revoltat şi ”absolut nedetaşat”.

”Sunt absolut nedetaşat de situaţie şi sunt absolut revoltat, numai că sunt un om orientat către soluţii. Şi eu când am avut de rezolvat o problemă, am rezolvat-o. Eu nu sunt primar al Bucureştiului”, a spus Cătălin Drulă.