CCIB organizează conferinţa 'Excelenţa în afaceri. Modelul EFQM - soluţie pentru creşterea competitivităţii'

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) organizează miercuri conferinţa "Excelenţa în afaceri. Modelul EFQM - soluţie pentru creşterea competitivităţii", potrivit Agerpres.

Evenimentul este organizat sub auspiciile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în colaborare cu EFQM (the European Foundation for Quality Management) şi JASPERS.



EFQM este o fundaţie non-profit, cu sediul la Bruxelles, care a contribuit la implementarea Modelului de excelenţă în peste 30.000 de organizaţii din UE şi alte ţări din lume, iar JASPERS este un parteneriat de asistenţă între Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care oferă consultanţă independentă ţărilor beneficiare pentru a le ajuta să pregătească proiecte majore de înaltă calitate, care urmează să fie cofinanţate din Fondul european de dezvoltare regională şi din Fondul de coeziune.

Principalul obiectiv al conferinţei vizează prezentarea şi promovarea Modelului EFQM de excelenţă ca instrument de evaluare şi creştere a performanţelor şi competitivităţii companiilor şi organizaţiilor. Prin aplicarea acestui model, organizaţiile pot să-şi identifice punctele tari, dar şi zonele în care ar trebui să aducă îmbunătăţiri, pentru a-şi creşte şi a-şi consolida poziţia pe o piaţă globalizată şi volatilă, precizează organizatorii.



Evenimentul se adresează organizaţiilor interesate să se dezvolte şi să-şi îmbunătăţească performanţele şi calitatea produselor şi serviciilor: companii din toate domeniile de activitate, spitale şi reţele medicale, instituţii de învăţământ, fundaţii, asociaţii, camere de comerţ, dar şi organismelor specializate în certificarea sistemelor de management şi acreditarea organismelor de certificare şi instituţiilor guvernamentale cu atribuţii în creşterea competitivităţii.