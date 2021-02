Ce este colagenul si ce beneficii are?

Ati putea crede despre colagen ca este un ingredient al lotiunilor de corp sau al suplimentelor. Dar ce este colagenul? Si ce face, mai exact?

Colagenul este cea mai abundenta proteina din organism, in special colagenul de tip 1. Se gaseste in oase, muschi, piele, sistemul digestiv, vasele de sange si tendoane. Beneficiile colagenului sunt evidente. Mai precis, aceasta proteina ofera pielii rezistenta si elasticitate si sprijina procesul de inlocuire a celulelor moarte ale pielii. Cand vine vorba de articulatii si tendoane, ca o descriere simpla, colagenul este “liantul” care mentine laolalta partile componente ale corpului.

Dupa o anumita varsta, organismul incepe sa produca in mod natural din ce in ce mai putin colagen. Acesta este si motivul pentru care apar semnele de imbatranire, cum ar fi pielea lasata, ridurile si durerile articulare cauzate de slabirea cartilajelor. Nivelul de colagen poate fi diminuat si de alti factori care tin de stilul de viata - cum ar fi alimentatia bogata in zahar, fumatul si expunerea excesiva la soare.

Despre colagen: informatii importante

Colagenul nu este o substanta care se gaseste in cremele pentru articulatii sau produsele anticelulitice. Colagenul este cea mai abundenta proteina din organism. Este componenta cheie a tesuturilor conjunctive care formeaza mai multe parti ale corpului, cum ar fi ligamentele, tendoanele, muschii si pielea.

Colagenul are multe roluri esentiale, insa cele mai importante sunt intarirea oaselor si asigurarea structurii pielii.

In ultimii ani, suplimentele cu colagen au capatat o foarte mare popularitate in randul oamenilor. Majoritatea suplimentelor cu colagen sunt hidrolizate, ceea ce inseamna ca aceasta proteina a fost descompusa pentru a fi mai usor de absorbit.

De asemenea, exista mai multe alimente pe care le putem consuma pentru a mari aportul de colagen, de exemplu pielea de porc. Consumul de colagen poate aduce o multime de beneficii pentru sanatate. Aceasta proteina poate ameliora durerile articulare si poate imbunatati sanatatea pielii.

Beneficiile colagenului

Dupa cum spuneam, colagenul poate aduce mai multe beneficii pentru sanatate, pe langa faptul ca imbunatateste aspectul pielii.

Intareste si imbunatateste calitatea parului, unghiilor, pielii si dintilor

Colagen pentru piele? Este considerat beneficiul principal al colagenului dintr-un motiv simplu. Pe masura ce inaintam in varsta, productia de colagen se reduce. De fapt, acest lucru se petrece chiar in timp ce cititi acest text! Iar semnele pot fi observate fizic: pielea devine mai putin elastica, iar ridurile devin mai proeminente. Consumand cat mai mult colagen, pielea capata un aspect mai ferm si mai neted. In plus, colagenul ajuta celulele pielii sa se reinnoiasca si sa se repare normal.

Ajuta la tratarea sindromului de intestin permeabil

Sindromul de intestin permeabil este o afectiune care poate face adevarate probleme in intregul sistem. La persoanele cu intestin permeabil, toxinele pot evada prin tractul digestiv si pot calatori prin sange catre restul corpului, unde pot produce simptome serioase. Simptomele sindromului de intestin permeabil se confunda cu semnele multor alte afectiuni. Acest lucru poate ingreuna diagnosticarea bolii de catre medici.

Intestinul permeabil poate provoca sau contribui la aparitia urmatoarelor simptome:

- inflamatie raspandita

- dureri de cap

- confuzie

- diaree cronica, balonare sau constipatie

- dureri articulare

- deficiente nutritionale

- probleme ale pielii, cum ar fi eruptiile cutanate, acneea sau eczemele

- oboseala

- probleme de concentrare

Colagenul poate ajuta la “sigilarea” intestinelor si la tratarea sindromului de intestin permeabil. De asemenea, persoanele care sufera de orice fel de boli inflamatorii intestinale pot lua colagen pentru a-si imbunatati procesul de digestie.

Are actiune antiinflamatorie si reduce sau previne durerile articulare

Ca o comparatie, colagenul functioneaza la fel ca uleiul in motorul unei masini: asigura miscarea usoara si naturala a ligamentelor, tendoanelor si articulatiilor. Un deficit de colagen poate insemna automat articulatii rigide, dureroase si umflate. Conform Colegiului de Medicina al Universitatii din Illinois, Chicago, s-a demonstrat ca aceasta proteina ajuta la ameliorarea durerii cauzate de osteoartrita.

Stimuleaza metabolismul si creste masa musculara

Glicina este un aminoacid care se gaseste in colagen. Glicina ajuta la transformarea glucozei in energie si la intarirea masei musculare. O masa musculara mai mare inseamna un metabolism mai rapid, deoarece muschiul arde mai multe calorii decat grasimile. Pentru a grabi acest proces, este important sa luati colagen impreuna cu vitamina C.

Ajuta la functionarea buna a ficatului si a sistemelor de detoxifiere

De asemenea, glicina va ajuta sa va protejati ficatul de agresiunile provocate de toxine si va poate ajuta sa vindecati orice tip de leziuni hepatice.