Ce este glucozamina si ce beneficii are?

Compus existent in organism, glucozamina este o substanta ce se gaseste la nivelul articulatiilor si are un rol important in formarea cartilajului. Cu toate acestea, productia de glucozamina poate fi uneori alterata din cauza unor diverse inflamatii sau boli cronice. Astfel, datorita proprietatilor sale antinflamatorii naturale, precum si efectului anti-aging, sulfatul de glucozamina este un supliment alimentar recomandat persoanelor cu probleme ale articulatiilor si cartilajelor. Pentru a afla mai multe detalii despre glucozamina si beneficiile acesteia pentru organism, parcurge urmatoarele randuri.

Ce este glucozamina?

Unul dintre cele mai cunoscute suplimente alimentare, glucozamina, denumita si citosamina si este un aminozahar, iar alaturi condroitina, este parte integranta a cartilajului uman. Gasindu-se si sub forme sintetice, ea este foarte bine absorbita de organism si nu ingreuneaza stomacul. Astfel, sulfatul de glucozamina este deseori un supliment alimentar de mare importanta pentru sportivi, cat si pentru persoanele cu afectiuni ale cartilajelor sau articulatiilor sau care sufera de boli degenerative precum artrita, osteoartrita, reumatism articular, artroza, coxartroza, aceasta substanta avand un rol esential in reconstructia cartilajelor.

Glucozamina – beneficii pentru organism

Pana in prezent, studiile au aratat ca sulfatul de glucozamina ajuta in tratarea osteoartritei genunchiului si ajuta si la consolidarea si restructurarea cartilajelor.

Pe de alta parte, formeaza o buna echipa cu condroitina, care este, de asemenea, provenita din cartilaj in mod natural. In acest sens, tratamentul pe baza de glucozamina este benefic si are succes in cazul persoanelor care au orteoartrita si gonartroza, dar si in cazul persoanelor care fac anumite tipuri de sport ce implica presiune mare pe articulatii: sarituri, alergat.

Cu toate acestea, glucozamina este cunoscuta si pentru alte beneficii ce se exercita asupra organismului, nu numai in ce priveste cartilajele si articulatiile. Cu un rol important in vindecarea rapida a anumitor rani, dar si in tratarea unor afectiuni ale pielii, cum este psoriazisul, glucozamina este un real ajutor si in prevenirea migrenei.

Studii recente au descoperit ca sulfatul de glucozamina ar ajuta si in tratamentul pentru poliartrita reumatoida, dar si in anumite boli ale oaselor precum Kashin-Beck, precum si in remedierea unor tulburari ale articulatiei temporomandibulare. In aceste cazuri enumerate, aceasta are un rol de calmant al durerii, imbunatatind mobilitatea.

De asemenea, sulfatul de glucozamina si-a dovedit eficacitatea si in ameliorarea durerilor lombare, asocierea in suplimentare cu potasiul fiind de mare ajutor in acest sens.

Beneficiile aportului de vitamina C prin suplimente alimentare

Vitamina C este un nutrient esential si un antioxidant puternic, fiind implicata in numeroase procese ale organismului. Mentionam, cu precadere, faptul ca vitamina C are un rol deosebit de important in cresterea imunitatii, regland tensiunea arteriala si contribuind la incetinirea procesului de imbatranire celulara. In acest sens, vitamina C este absolut necesara in productia de colagen, ca antioxidant natural care stimuleaza sinteza acestuia. In conditiile in care dieta noastra nu este bogata in vitamina C, organismul nostru nu produce colagen in mod optim. Tocmai de aceea, pentru a ne recastiga flexibilitatea si elasticitatea cartilajelor si a ne imbunatati sanatatea parului si a pielii, dar si pentru a proteja tesuturile conjuctive, este necesar sa suplimentam vitamina C in dieta noastra.

Odata cu inaintarea in varsta, productia acestei vitamine scade, prin urmare pot aparea si alte probleme de sanatate.

Prin urmare, vitamina C are, alaturi de alte substante importante pentru organism, de exemplu alaturi de glucozamina, un efect important asupra mobilitatii si flexibilizarii articulatiilor. Mai mult, ajuta la regenerarea cartilajelor, reducand intepeneala reumatica si rigiditatea acestora, dar si stimuland formarea colagenului, o proteina structurala vitala pentru organismul nostru.

Naturalis ArtroSuport Forte cu glucozamina – pentru articulatii sanatoase

Beneficii glucozamina : Pentru a te bucura de nenumaratele beneficii ale glucozaminei, Naturalis ArtroSuport Forte reuneste intr-o forma concentrata ingrediente care isi dovedesc eficienta in tratarea si ameliorarea simptomelor osteoartritei, fortificand articulatiile. Studiile clinice efectuate in acest sens, au aratat ca aceasta combinatie de sulfat de glucozamina, sulfat de condroitina, MSN (MetilSulfonilMetan), extract de ginkgo biloba si extract de Boswellia Serrata are o eficacitate considerabila in asigurarea confortului si sanatatii articulatiilor.

Astfel, sulfatul de glucozamina si sulfatul de condroitina, prezente in mod natural in structura articulatiilor, prin suplimentare vor ajuta la refacerea, mentinerea rezistentei si a elasticitatii acestora.

Pe de alta parte, MSN-ul actioneaza prin combaterea inflamatiei, stimuland sinteza colagenului de tip II, un component principal al cartilajelor articulare.

Pentru o buna functionare a circulatiei sangvine, dar si pentru a favoriza fluxul de substante nutritive in organism, asadar si la nivelul articulatiilor, extractul de ginkgo biloba isi aduce aportul in acest sens. Apoi, extractul de Boswellia serrata, prin proprietatile analgezice pe care le detine, actioneaza intens pentru alinarea si ameliorarea durerilor articulare.

Recomandat persoanelor care sufera de afectiuni articulare, dar si sportivilor sau celor care au perioade incarcate de efort fizic intens, dar si persoanelor supraponderale, pentru sustinerea articulatiilor, Naturalis ArtroSuport Forte are calitati superioare apreciate din plin de consumatori.

Bucura-te de niste articulatii sanatoase, alegand un ajutor de nadejde, Naturalis ArtroSuport!