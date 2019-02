Ce i-a spus Viorica Dăncilă lui Frans Timmermans despre OUG privind completurile de 5 judecători - Niciodată o lege nu o dai pentru cineva

Premierul Viorica Dancila sustine ca l-a informat pe prim-vicepreședintele Comisiei Europene cu privire la motivele care stau la baza emiterii OUG privind completurile de 5 judecatori, mentionand ca i-a spus lui Frans Timmermans ca nu este o OUG data pentru cineva.

"Am vorbit si de OUG si i-am zis ca vreau sa dau aceasta OUG, ca e un act de dreptate pentru toti cei care nu au avut un proces corect pentru ca completurile de 5 au fost stabilite nelegal. Nu stiu daca condamnarile, achitarile au fost corecte sau nu, dar eu trebuie sa ma asigur ca in Romania toti au dreptul la un proces corect. Se tot vorbea de amnistie si gratiere, insa i-am explicat dlui vicepresedinte despre ce e vorba, ca nu e amnistie si ca niciodata o lege nu o dai pentru cineva. A ramas sa se uit pe acest act, nu in ideea de a ne opri, ci a zis ca e transparent sa tinem legatura referitor la pasii pe care vrem sa-i facem. I-am zis ca vom lua aceasta decizie, voi da OUG", a declarat Viorica Dancila la Antena 3.

De asemenea, premierul i-a spus lui Timmemans ca MCV ar trebui ridicat.

