Dăncilă, anunț OFICIAL despre buget - Proiectul va fi pe lista suplimentară

Premierul Viorica Dancila a anuntat că proiectul de buget va fi pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de maine, urmând să fie adoptat.

"Maine va fi adoptat proiectul de buget. Va fi pe lista suplimentara, maine va fi adoptat", a declarat Viorica Dancila la Antena 3.

Calin Popescu Tariceanu sustinea ca nu crede ca in proiectul transmis Guvernului au fost micsorate bugetele serviciilor de informatii, mentionand ca in cadrul reuniunilor din Coalitie s-au axat, in principal, pe investitii.

