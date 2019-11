Ce o să îl întreb pe Klaus Iohannis la dezbaterea de la Bibliotecă - OPINIE

Klaus Iohannis a refuzat, așa cum îi stă bine unui candidat model, orice dezbatere cu adversarii săi în cursa pentru Cotroceni, atât în primul, cât și în al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Pentru că își permite, Iohannis a decis să își facă el propria ”dezbatere”, la care să participe cine vrea el, nu cine vor alții. Am făcut un exercițiu greu de imaginație și m-am și văzut acolo, la ”dezbaterea” de la Bibliotecă, unde voi avea ocazia să-i adresez cele mai dificile și tăioase întrebări la care se așteaptă, din nefericire pentru mine.

Pentru că nu sunt orice jurnalist, ci unul care se respectă, nu mă voi lega de trecutul lui politic, de susținerea sau nu a PSD, a USL, de controversele pe justiție, despre averea pe care o deține. Nu mă voi lega de teme strict politice, fie ele interne sau internaționale, nu mă voi lega de copii sau alte gesturi deplasate din timpul vieții sau al mandatului său.

Așadar, domnule Klaus Werner Iohannis, președinte în exercițiu al României și, totodată, candidat în alegerile prezidențiale, după ce am stat și am cugetat îndelung, am ales să vă adresez doar 30 de întrebări (plus minus 10), una mai grea decât alta. Desigur, punctul culminant am ales să nu fie pe la mijloc, ci la final.

1. Ce înseamnă de îndată?

2. De ce nu ați respectat deciziile CCR, în ciuda faptului că ați avut timp, chiar înainte de ruperea coaliției PSD – ALDE?

3. Ce reprezintă, ca parte de vorbire, de îndată?

4. Puteți să ne spuneți numele a 4 jucători care au evoluat în prima repriză în meciul dintre România și Suedia, ținând cont că ați dat un mesaj că sunteți interesat de acea partidă?

5. Când ați candidat pentru primul mandat de președinte al țării, cu cât timp înainte ați început meditațiile pentru această funcție?

6. După ce ați câștigat alegerile din 2014, cât timp au continuat meditațiile și care au fost domeniile în care ați fost meditat?

7. Ați spus că nu o să mai numiți un premier de la PSD, bazându-vă că nu va mai câștiga vreodată alegerile, în mandatul dvs. Dar, dacă, totuși, o va face, veți respecta Constituția?

8. Ce părere aveți despre un profesor care la fiecare discuție liberă face dezacorduri și cacofonii?

9. Ce părere aveți despre un profesor ajuns ministru al Educației care spune că nu are ce să facă cu 6% din PIB, în condițiile în care ne plângem de zeci de ani de slaba finanțare a acestui domeniu și dvs, ca politician și membru (suspendat) al PNL, ați cerut acest procent pentru educație?

10. Cât costă un litru de benzină? Dar o pâine?

11. Care este suprafața României?

12. În cât timp ați scris ultima carte și cum de ați avut timp, dacă ați stat să păziți țara de PSD?

13. Cât costă costumul cu care sunteți îmbrăcați și de ce firmă este creat?

14. Cât costă pantofii cu care sunteți încălțat și de ce firmă sunt creați?

15. ”Nu vă mai las de capul vostru!”, le-ați spus, public, de mai multe ori, în această campanie, liberalilor. Cu asta se ocupă un președinte?

16. Ce înseamnă analfabet? Se încadrează în definiția proprie și persoanele care comit cacofonii și dezacorduri, cei care nu știu pronunția corectă a anumitor cuvinte?

17. Cum vă simțiți când știți blocați un post de profesor de peste 20 de ani?

18. Nu ați fi vrut, ca fost elev, să aveți un cadru didactic titular pe materia pe care o studiați, iar ca fost cadru didactic, să predați la colegiul în care un alt cadru didactic are postul blocat de peste două decenii?

19. Ați ales, la această discuție, numită de dvs dezbatere, mai mulți jurnaliști. Care au fost criteriile care au stat la baza deciziei de a alege pe jurnalistul X din redacția Y și nu pe jurnalistul G din aceeași redacție? Nu vi s-ar fi părut normal ca redacția să nominalizeze un jurnalist sau 3 și dvs. să alegeți?

20. Cum pronunțați următoarea propoziție: ”El este executat de ea chiar când erau la Anina”?

21. În ce zi vă intră salariul?

22. Puteți să numiți vreun sfânt roman?

23. Între ce ani a domnit Ștefan Cel Mare?

24. Cum pronunțați ”body”, ”God”, ”money”?

25. Dați 3 sinonime ale cuvântului ”vot”.

26. Pentru că ați rostit frecvent, care este femininul cuvântului ”președinte”?

27. Câți copii olimpici ați scos, ca profesor de fizică?

28. Care este numărul maxim de elevi care pot fi într-o clasă, conform legii?

29. Ce urmează în șirul următor: A, S, D, F…?

30. La ce oră aveți potrivită alarma la telefon?