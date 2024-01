Ce se întâmplă cu 'Avioanele Apocalipsei'? Ultimele imagini cu aeronavele E-6B au stârnit îngrijorare

Ce se întmplă cu vopseaua de pe „Avioanele Apocalipsei”, aeronavele din care SUA pot declanșa atacuri nucleare? Imaginile cu E-6B au stârnit îngrijorare. Oficialii spun însă că nu este cazul, informează thedrive.com.

E-6B-urile Marinei sunt așa-numitele "avioane ale Apocalipsei", care servesc ca posturi de comandă aeropurtate.

Sunt avioanele de descurajare nucleară a Americii. În trecut, navele marinei militare au atras adesea atenția din cauza ruginii și a altor deteriorări grave ale vopselelor lor. Cu toate acestea, uzura operațională similară nu pare a fi ceea ce s-a întâmplat cu acest E-6B.

Explicația oficială

"Vopseaua de pe aeronava E-6B 164387 nu are aderență", a declarat pentru The War Zone Biroul de programe de comandă, control și comunicații strategice aeropurtate (PMA-271) al Naval Air Systems Command (NAVAIR), ca răspuns la întrebările noastre despre acest Mercur. Altfel zis, de pe Avioanele Apocalipsei cade vopseaua. "Investigăm această problemă și o soluție adecvată". "Aeronava rămâne pe deplin capabilă de misiune și continuă să susțină toate sarcinile atribuite", a adăugat declarația.

Acest lucru poate fi văzut în datele de urmărire a zborului online din 23 ianuarie. E-6B a zburat la Baza Forțelor Aeriene Tinker din Oklahoma, care este principala bază de operare pentru flota Mercury (16 aeronave în total).

La 24 ianuarie, 164387 a părăsit Tinker pentru Baza Forțelor Aeriene Offutt din Nebraska.

Rolul acestor avioane în descurajarea nucleară

Menținerea unui număr suficient de E-6B care au la bază avioane de linie Boeing 707 operaționale în orice moment este esențială pentru poziția de descurajare nucleară a SUA. Prin aceste avioane sunt transmise ordinele de efectuare a loviturilor nucleare, cunoscute și sub numele de mesaje de acțiune de urgență (EAM), în cazul în care ar apărea vreodată necesitatea.

Avioanele pot extinde o antenă foarte lungă pentru a comunica direct cu submarinele cu rachete balistice nucleare scufundate din clasa Ohio, un element central al ceea ce Marina numește misiunea Take Charge and Move Out (TACAMO). De asemenea, aceste avioane au capacitatea de a iniția lansarea rachetelor balistice intercontinentale Minuteman III.