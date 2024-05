Ce zonă din România este cea mai ferită de cutremure: Ce se întâmplă cu Barajul Bicaz și Barajul Vidraru în cazul unui seism de 8,5 grade

Seismologul Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului și cercetător științific, a explicat în ce condiții marile baraje din România, precum Bicaz și Vidraru, dar și Centrala de la Cernavodă, ar putea fi afectate de un cutremur puternic.

Gheorghe Mărmureanu a declarat, pentru Playtech, că marile baraje din țară sunt capabile să reziste în fața unui cutremur puternic. El a fost responsabil pentru structura lor de rezistență, realizând zeci de calcule pentru a asigura siguranța acestora.

”De Barajul Bicaz, din județul Neamț, eu m-am ocupat de aspectul fizic al problemei. Când a fost construit, nu s-a pus problema cum va rezista la un cutremur, ei au făcut calculul pentru presiunea apei, nu a unui seism. Apoi m-au consultat, am reluat calculele și am corectat gradul de rezistență. Am preluat și Barajul Vidraru din județul Argeș. Pot garanta că barajele sunt construite să reziste la cutremure de peste 8, 5 grade, deși în România nu au fost înregistrate chiar atât de mari.

Cutremurele din Turcia noroc că nu afectează absolut deloc România, ci Africa, de la Istanbul cutremurul virează la stânga, nu spre noi. Noi avem Vrancea noastră, este suficient!”, a menționat Gheorghe Mărmureanu pentru sursa mai sus menționată.

Seismologul Gheorghe Mărmureanu, renumit la nivel mondial și cu studii de specialitate efectuate în America, se mândrește cu faptul că Centrala de la Cernavodă are un grad ridicat de rezistență la cutremure mari, datorită muncii și contribuției sale.

”Am lăsat în urma mea multe lucruri durabile, am lucrat și la Centrala de la Cernavodă, am colaborat pentru acest proiect cu americanii, este foarte rezistentă la cutremure, am făcut sute de studii și de calcule. Este proiectată să reziste și la un cutremur cu magnitudinea maximă înregistrată în România, de 7, 5 grade pe scara Richter”.

Întreband fiind care este cea mai ferită zonă de cutremure din țara noastră, Gheroghe Mărmureanu a răspuns foarte ferm:

”Dobrogea, desigur, în această zonă nu au fost niciodată seisme grave, de aceea a și fost construită aici Centrala de Cernavodă, tocmai ca să nu fie pusă în pericol, în caz de un cutremur foarte puternic”.

Când va avea loc, de fapt, un alt seism puternic în România

Anul 2024 este unul activ din punct de vedere seismic, însă Gheorghe Mărmureanu consideră, conform calculelor sale și colaborării cu cei mai mari specialiști din America și Japonia, că România va fi ocolită de un cutremur puternic în următorii ani.

”Eu sunt om de ştiinţă, fac calcule, colaborez cu cei mai mari seismologi, suntem în legătură permanent, chiar dacă am ieșit la pensie. Ar trebui să ne obişnuim cu seismele, deja suntem ca în Japonia, ziua şi cutremurul, sunt sute în România, pe an, dar multe sunt foarte mici, nu avem cum să le percepem. Dar staţi liniştiţi, sunt mici zgâlţâieli, nu vă panicaţi! Un cutremur mare nu se prevede în următorii ani, conform calculelor mele. Pe mine m-au prins cutremure și în Asia, este cumplit, se auzea un zgomot infernal, sinistru, mai rău ca la cutremurul nostru din 1977”, a mai precizat Gheorghe Mărmureanu,