Cea de-a doua ediție a proiectului 'Aplauze pentru poet' a fost lansată la TNB

A doua ediţie a proiectului "Aplauze pentru poet", destinat promovării poeziei româneşti clasice şi moderne atât în rândul publicul autohton, cât şi internaţional, a fost lansată, marţi, la Teatrul Naţional din Bucureşti.

"Numele anului 2022 - Maia Morgenstern, Medeea Marinescu, Emilia Popescu, Florin Piersic, George Mihăiţă, Alexandru Repan, Marius Manole, Ştefan Bănică, Demeter Andras şi Pavel Bartoş. Ei sunt cei zece actori care s-au implicat în 2022 în proiect. Recitalurile au fost filmate în această primăvară", a precizat producătorul executiv, Oltea Şerban-Pârâu, în cadrul unei conferinţe de presă, informează Agerpres.

Potrivit lui Ovidiu Miculescu, producătorul general al proiectului, actorii implicaţi au contribuit "esenţial la un gest de cultură românească absolut necesar".

"Acest proiect a început în pandemie, atunci când online-ul era cam singurul mijloc de comunicare care funcţiona, şi din nou lumea a văzut şi a ascultat poezie. Am încercat, atât cât am putut, să aducem în faţa dumneavoastră magia cuvintelor şi, evitând certurile sau controversele cu ceilalţi, am evitat retorica, am preferat să mergem tot cu noi şi să dăruim poezie. Acest proiect nu ar fi fost posibil fără ca actori mari ai României să aibă bunăvoinţa, gentileţea şi aproape totdeauna bucuria de a spune versuri. Eu nu cred că există actor mare care să nu poată sau să nu vrea să spună poezie", a afirmat Miculescu.

El a adăugat că proiectul va continua şi, cu siguranţă, vor intra şi alţi actori în seria următoare. Acestora urmează să li se alăture şi actori străini, care vor recita poezie românească clasică şi modernă.

Actorul Demeter Andras a susţinut că poezia lui Eminescu sună la fel de bine şi în limba maghiară. "Eminescu este Eminescu", iar traducerile au fost fost făcute de oameni de valoare, a subliniat el.

"Este o foarte mare bucurie să poţi spune poezie în ziua de azi. Toţi actorii cred că ar vrea să spună poezie, dar e foarte dificil, eu mă apropii cu dificultate, dar recunosc că mi-a trecut ideea aceasta prin cap, a unui recital. Eu am bucuria să pot să rostesc poezii în limba franceză. (...) Este o provocare, un exerciţiu extraordinar, o emoţie", a mărturisit Emilia Popescu.

Ştefan Bănică a menţionat că s-a bucurat "ca un copil" de acest proiect, deoarece poezia face parte din viaţa oricărui actor.

"În momentul în care ai dat la Institutul de Teatru, în momentul acela trebuie să reciţi, în asta constă examenul, poezie în primul rând şi în momentul când am acceptat să intru în acest proiect mi-am adus aminte de marele actor Petrică Gheorghiu, care mie mi-a fost mentor. (...) De foarte mulţi ani am în cap să fac un recital de muzică şi poezie şi acest moment, 'Aplauze pentru poet', nu a făcut decât să îmi sporească foamea asta şi probabil că o să-l fac, nu ştiu când, anul acesta precis nu, dar de la anul îmi doresc să fac lucrul ăsta. Mă bucur că am făcut parte din acest proiect, pentru că sunt foarte mulţi colegi din diferite generaţii, cu diferite abordări vizavi de poezie şi fiecare actor îşi imprimă amprenta recitând o poezie. (...) A fost o experienţă extrem de plăcută", a completat el.

"Sunt lucruri, proiecte, momente din care nu trebuie să lipseşti, din care-i musai să faci parte. Recunosc că nu sunt un mare recitator, mă mai joc cu poezia în prezentările mele, mai fac câte o poezioară mică, este şi un exerciţiu bun pentru mine, dar nu sunt un recitator de meserie. (...) Acum m-a bucurat această invitaţie, a fost şi un exerciţiu pentru mine, am avut foarte multe emoţii", a afirmat şi Pavel Bartoş.

Proiectul "Aplauze pentru poet" poate fi accesat online pe apaluzepentrupoet.thecultureclub.ro sau ahandforthepoet.thecultureclub.ro.

La ediţia din acest an pe portal apar pagini dedicate poeţilor Miron Radu Paraschivescu (recită Ştefan Bănică), Nina Cassian (recită Medeea Marinescu), Benjamin Fondane şi Paul Celan (recită Maia Morgenstern), Emil Brumaru (recită în versiuni foarte diferite Medeea Marinescu şi Marius Manole), Gellu Naum (recită Marius Manole), Traian Demetrescu (recită Pavel Bartoş).

Printre noile apariţii, o poziţie specială e ocupată de recitalul lui Florin Piersic, care aduce completări paginilor existente, cu poezii de George Coşbuc şi Ion Minulescu, dar deschide şi pagini noi cu versuri de Adrian Păunescu, Leonida Lari, Costache Ioanid şi Dominic Stanca.

Noi abordări interpretative, la care se adaugă şi alte poezii din volumele acestora, sunt din lirica lui Ion Minulescu, George Topârceanu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Marin Sorescu, Mihai Eminescu.

Elementele de noutate sunt reprezentate de poezia românească tradusă în limba franceză - interpretate de Emilia Popescu sau în limba maghiară - interpretate de Demeter Andras.

La filmările din 2021, au participat iniţial actorii Ion Caramitru, Mircea Rusu, Emilia Popescu, Andras Istvan Demeter, Mihaela Rădescu, Alex Ştefănescu, Cătălin Frăsinescu, iar într-o a doua etapă Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Rodica Mandache, Mihai Mălaimare, Constantin Chiriac, Cristian Şofron, o parte dintre poezii fiind prezentate şi în limba engleză în lectura lui Michael Pennington şi Anamariei Marinca.