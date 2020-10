Cea mai frumoasă româncă revine la PRO TV: Alexandra Dinu va face parte din juriul emisiunii 'Românii au talent'

Actriţa Alexandra Dinu va face parte, alături de Andi Moisescu, Andra şi Florin Călinescu, din juriul emisiunii "Românii au talent" de la Pro TV.

Alexandra Dinu a produs şi a prezentat emisiunea „ProMotor” la Pro TV, iar din anul 2004 a început să îşi creioneze un nume în serialele şi filmele internaţionale, odată cu mutarea în Italia. A făcut parte din distribuţia a zece seriale de televiziune în Italia şi a jucat alături de actorii Adrien Brody şi Antonio Banderas în „Bullet Head” (2017).

Înaintea de a cunoaşte ceilalţi membri ai juriului şi de a începe filmările, Alexandra a declarat: "Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am ştiut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simţit că era nici locul şi nici timpul potrivit. Am ştiut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru «Românii au talent», cel mai bun show de entertainment, am ştiut că acum este momentul. Este o nouă experienţă pe care o aştept cu entuziasm. Abia aştept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!".

Ea îl înlocuieşte în emisiune pe Mihai Petre.

