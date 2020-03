Cei patru parlamentari PNL din Bihor s-au autoizolat la domiciliu. Primarul Ilie Bolojan nu a participat la BPN

Toţi cei patru parlamentari liberali din Bihor s-au autoizolat de vineri la domiciliu, pentru 14 zile, în urma comunicării de la Grupul parlamentar PNL privind confirmarea infectării cu coronavirus a unui parlamentar liberal.

Trei dintre ei - Florica Cherecheş, Gavrilă Ghilea şi Ioan Cupşa - au declarat că nu au intrat în contact direct cu senatorul Vergil Chiţac, însă senatorul Cornel Popa a menţionat că s-a întâlnit cu senatorul Chiţac în prima zi a săptămânii, la întâlnirea obişnuită de luni a Grupului PNL, potrivit Agerpres.ro.

"Eu am participat la şedinţa BPN de luni, în calitate de preşedinte al Organizaţiei de Femei. Eram în capătul opus al sălii, dar, în scop preventiv, toţi cei care am participat trebuie să ne autoizolăm şi să aşteptăm două săptămâni. Stăm cu familia şi sperăm să fim sănătoşi şi să nu ne fi contaminat. Eu nu am dat mâna cu domnul Chiţac, am fost chiar departe de el, a declarat, pentru AGERPRES, deputata Florica Cherecheş.

Deputatul Gavrilă Ghilea a afirmat că s-a izolat la domiciliu şi aşteaptă reprezentanţii DSP Bihor pentru preluarea de probe biologice.

"Am participat la şedinţa de luni, dar eu am stat departe de domnul Chiţac, nici măcar nu l-am văzut. Noi stăm în altă parte a sălii decât colegii din Constanţa. Dar, dacă asta e, voi respecta regulile", a spus Ghilea.

Deputatul Ioan Cupşa s-a autoizolat la domiciliu, de câteva ore, şi aştepta, la ora declaraţiei, să i se ia probe. "Suntem în autoizolare, sperăm să scăpăm cu bine", a reuşit să transmită Ioan Cupşa.

Senatorul Cornel Popa a precizat, pentru AGERPRES, că senatorul Chiţac a fost prezent la Grupul PNL, la întâlnirea obişnuită de luni, de la ora 15.

"Acum, cine mai ştie cine cu cine a dat mâna. Important e că am fost în aceeaşi încăpere şi e normal să luăm măsuri de prevedere. Acum câteva minute au fost cei de la DSP ca să-mi ia probe biologice, din gât şi din nas. Am înţeles că testele de laborator se fac la Cluj şi că vom afla rezultatele mâine sau cel târziu, poimâine", a declarat Cornel Popa

Întreaga conducere a PNL a intrat în autoizolare, vineri, după ce s-a aflat că senatorul de Constanţa Vergil Chiţac, amiral în rezervă, a fost confirmat ca infectat cu coronavirus, în urma unei reuniuni NATO desfăşurată la Bruxelles în perioada 17-19 februarie, unde a intrat în contact cu persoane infectate.

Pe de altă parte, primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, deşi membru în Biroul Politic Naţional al PNL, nu a participat la reuniunea de luni a acestui for, în ziua respectivă edilul susţinând o conferinţă de presă la Oradea.