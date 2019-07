Cel mai recent film al lui Polanski, producţii cu Brad Pitt, Meryl Streep şi Joaquin Phoenix, în competiţia Festivalului de Film de la Veneţia

Cele mai recente filme semnate de Roman Polanski şi Olivier Asayas, producţii cu Scarlett Johnansson, Brad Pitt, Meryl Streep, Johnny Depp şi Joaquin Phoenix au fost selectate în competiţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneţia, scrie news.ro.

Un număr 21 de titluri, producţii din întreaga lume, au fost anunţate în competiţie, 18 filme clasice restaurate vor fi prezentate în Venice Classics, şi 10 documentare în afara concursului.

Preşedintele Festivalului de Film de la Veneţia, Paolo Barrata, şi directorul Alberto Barbera au anunţat joi selecţia ediţiei cu numărul 76.

Catherine Deneve, Laura Dern, Lily-Rose Depp, Liv Tyler, Penelope Cruz, Brad Pitt, Antonio Banderas, Robert Pattinson, Jude Law, Robert De Niro, Gary Oldman şi Mark Rylance se numără între cei care vor fi prezenţia la Veneţia. Dacă Roger Waters a confirmat prezenţa, despre Mick Jagger, Barrata a spus: „Sperăm să vină”.

Cel mai nou film al japonezului Hirokazu Kore-eda, „The Truth/ La vérité”, cu Catherine Deneuve, Juliette Binoche şi Ethan Hawke în distribuţie, va deschide festivalul, pe 28 august, iar lungmetrajul „The Burnt Orange Heresy”, cu Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland şi Mick Jagger în distribuţie, va fi proiectat în încheiere, pe 7 septembrie.

În competiţie au fost selectate: „La vérité”, de Hirokazu Kore-eda (Franţa, Japonia), „The Perfect Candidate”, de Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudită, Germania), „About Endlessness”, de Roy Andersson (Suedia), „Wasp Network”, de Olivier Asayas (Franţa, Belgia), „Marriage Story”, de Noah Baumbach (SUA), cu Scarlett Johnansson şi Adam Driver, „Guest of Honor”, de Atom Egoyan (Canada), „Ad Astra”, de James Gray (SUA), cu Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler şi Donald Sutherland, „A Herdade”, de Tiago Guedes (Portugalia, Franţa), „Gloria Mundi”, de Robert Guediguian (Franţa), „Waiting for the Barbarians”, de Cirro Guerra (Italia), cu Mark Rylance şi Johnny Depp, „Ema”, de Pablo Larrain (Chile), cu Mariana di Girolamo şi Gael Garcia Bernal, „Saturday Fiction”, de Lou Ye (China), „Martin Eden”, de Pietro Marcello (Italia, Franţa, Germania), „La Mafia non è più quella di Una Volta”, de Franco Maresco (Italia), „The Painted Bird”, de Vaclav Marhoul (Cehia), „The Mayor of Rione Sanità”, de Mario Martone (Italia, Franţa), „Babyteeth”, de Shannon Murphy (Australia), „Joker”, de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix şi Robert De Niro, „J’Accuse”, de Roman Polanski (Franţa), cu Emmanuelle Seigner, Louis Garrel şi Jean Dujardin, „The Laundromat”, de Steven Soderbergh (SUA), despre cazul Panama Papers, cu Meryl Streep, Gary Oldman şi Antonio Banderas, şi „No. 7 Cherry Lane”, de Yonfan (China).

Un singur debut a fost selectat în competiţie. Este vorba despre producţia australiană „Babyteeth”.

Barrata a precizat că cel mai recent film al lui Martin Scorsese, „The Irishman”, nu a putut fi ales, pentru că nu este gata, efectele speciale - pentru întinerirea lui De Niro - durează şi este posibil ca filmul să fie lansat în noiembrie.

În competiţie au fost alese două producţii Netflix - „Marriage Story”, de Noah Baumbach, şi „The Laundromat”, de Steven Soderbergh -, iar o a treia, „The King”, de David Michod, în afara concursului.

În secţiunea Orizzonti - competiţie de scurtmetraje – au fost selectate: „Pelican Blood”, de Katrin Gebbe (Germania, Bulgaria), „Zumiriki”, de Oskar Alegria (Spania), „Bik Eneich – Un Fils”, de Mehdi M. Barsaoui (Tunisia, Franţa, Liban, Qatar), „Blanco en Blanco”, de Theo Court (Spania, Chile, Franţa, Germania), „Mes Jours de Gloire”, de Antoine De Bary (Franţa), „Nevia”, de Nunzia De Stefano (Italia), „Moffie”, de Oliver Hermanus (Africa de Sud), „Hava, Maryam, Ayesha”, de Sahara Karimi (Afganistan), „Rialto”, de Peter Mackie Burns (Irlanda), „The Criminal Man”, de Dmitry Mamuliya (Georgia, Rusia), „Revenir”, de Jessica Palud (Franţa), „Giants Being Lonely”, de Great Patterson (SUA), „Balloon”, de Pema Tseden (China), „Verdict”, de Raymund Ribas Gutierrez (Filipine), „Just 6.5”, de Saeed Roustaee (Iran), „Shadow of Water”, de Sasidharan Sanal Kumar (India), „Sole”, de Carlo Sironi (Italia), „Madre”, de Rodrigo Sorogoyen (Spania, Franţa), „Atlantis”, de Valentyn Vasyanovych (Ucraina).

În afara concursului vor fi prezentate documentare şi filme de ficţiune.

Între ele, documentarul românesc „Colectiv”, de Alexander Nanau, filmul-concert al lui Roger Waters „Us+Them”, documentarele „Citizen K”, de Alex Gibney (Marea Britanie, SUA), despre Rusia de astăzi şi Vladimir Putin, şi „State Funeral” al lui Sergei Loznitsa.

Muzicianul britanic, membru fondator al grupului Pink Floyd, va fi prezent la Veneţia pentru a-şi prezenta filmul.

Ficţiunile selectate în afara competiţiei sunt: „The Burnt Orange Heresy”, de Giuseppe Capotondi (Marea Britanie, Italia), „Seberg”, de Benedict Andrews (SUA), „Vivere”, de Francesca Archibugi (Italia), „Mosul”, de Matthew Michael Carnahan (SUA), „Adults in the Room”, de Costa-Gavras (Franţa, Grecia), „The King”, de David Michod (Marea Britanie, Ungaria) şi „Tutto il mio folle amore”, de Gabriele Salvatores (Italia).

În secţiunea Venice Classics vor fi prezentate, printre altele, „Lo Sceicco Bianco” (1952), de Federico Fellini, „Ensayo de un Crimen” (1955), de Luis Bunuel, „Crash” (1996), de David Cronenberg, „Out of The Blue” (1980), de Denis Hopper, „Francisca” (1981), de Manoel de Oliveira, „New York, New York” (1977), de Martin Scorsese, şi două filme ale lui Bernardo Bertolucci: „La Commare Secca” (1962) şi „Strategia del Ragno” (1970).