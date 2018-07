Cel mai scump jucător din lume rupe tăcerea: După Campionatul Mondial, nu am mai vrut să aud de fotbal

Atacantul brazilian Neymar a declarat că nu s-a dus la Cupa Mondială pentru a fi faultat, apreciind că toate criticile la adresa lui au fost exagerate.

"Nu m-am dus la Mondial ca să fiu faultat. M-am dus să mă lupt cu adversarii mei. Cred că criticile la adresa mea au fost exagerate, dar sunt obişnuit, sunt băiat mare, ştiu că gestionez astfel de lucruri. Nu pot fi şi arbitru şi jucător, dacă aş putea, ar fi mai simplu", a spus Neymar într-un interviu pentru AFP, citat de News.ro.

Neymar a fost extrem de criticat pentru că a simulat în timpul meciurilor de la CM.

El a mai spus că după CM nu a mai dorit să audă de fotbal. "Nu voiam să mai văd mingea, nu voiam să mai văd meciuri. Am avut momente de doliu şi tristeţe. Dar tristeţea nu poate dura mereu, am un copil, am familie, prieteni, ei nu voiau să mă vadă trist", a mai spus jucătorul.

Citește și: Avertizare meteo de ULTIMĂ ORĂ - Cod galben de furtuni

Neymar a participat alături de Brazilia la Cupa Mondială din Rusia, unde naţionala lui Tite a fost eliminată în sferturile de finală.