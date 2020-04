Cele 4 variante analizate în Guvern pentru restartul micilor afaceriști

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a dezvăluit vineri, la Digi24, care sunt cele 4 variante analizate în Guvern și discutate cu experții Comisiei Europene pentru acordarea de fonduri europene în vederea relansării economice:

1. Un grant pentru microintreprinderi care sa fie acordat in functie de valoarea activelor sau in functie de cifra de afaceri. „Ar fi posibul sa pornim de la cifra de afaceri, minim 10.000 de euro si apoi sa crestem progresiv acest grant in functie de cifra de afaceri. E o varianta prezentata premierului si discutata cu oficialii europeni”, a zis ministrul.

2. „Vouchere de consum” pentru IMM-uri.

3. Suportarea unei cote partid din costurile cu salariile pentru angajatii care sunt reincadrati in munca si au fost in somaj tehnic (această variantă a fost anunțată deja și de premierul Ludovic Orban)

4. Fonduri pentru noi investitii in cazul celor care azi sunt in dificultate cu afacerea pe care o au si vor sa se reinventeze profesional.

