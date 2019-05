Celine Dion şi James Corden au recreat o faimoasă scenă din pelicula 'Titanic' în cadrul emisiunii Carpool Karaoke

Celine Dion şi James Corden au recreat o faimoasă scenă din pelicula ''Titanic'' în cadrul celei mai recente ediţii a emisiunii Carpool Karaoke, care a avut-o invitată pe cântăreaţa canadiană, informează marţi Press Association, scrie Agerpres.

În cadrul unei ediţii speciale a emisiunii lui Corden ''The Late Late Show'', difuzate în primetime în SUA, prezentatorul a condus prin Las Vegas având-o alături pe Celine Dion, aflată în timpul unei rezidenţe artistice în acest oraş.După ce au interpretat în duet hituri precum ''All Coming Back To Me Now'', cei doi au ieşit din autovehicul şi au recreat celebra scenă ''I'm flying'' din pelicula ''Titanic'' pe când se aflau într-o mică ambarcaţiune în piscina din faţa hotelului Caesars Palace.Corden, purtând o perucă similară cu tunsoarea lui Leonardo DiCaprio din film, şi Dion, imitând personajul lui Kate Winslet, au stat împreună la prora ambarcaţiunii, unul în spatele celuilalt, recreând emblematica secvenţă a filmului din 1997.Fundalul sonor a fost asigurat de melodia lui Celine Dion ''My Heart Will Go On'', cântec aflat pe coloana sonoră a peliculei.În încheierea momentului, Dion a aruncat un medalion albastru în apă, o altă referinţă la pelicula romantică regizată de James Cameron.

Anterior, Dion (51 de ani) a făcut o dezvăluire despre celebra sa colecţie de pantofi, recunoscând că ''ar putea'' fi proprietara a 10.000 de perechi de încălţăminte realizate de diverşi designeri.



Dion le-a oferit trecătorilor câteva perechi de pantofi din colecţia sa.



Artista a mai interpretat o versiune plină de dramatism a cântecului pentru copii ''Baby Shark'' abordând totodată şi subiectul dezavantajelor pe care le presupune celebritatea.



Vedeta i-a mărturisit lui Corden că, pe când se afla în spital pentru naşterea primului său copil, nici nu apucase încă să-şi ţină bebeluşul în braţe că doctorul apăruse deja la televizor anunţând vestea la o emisiune de ştiri.



Dion s-a născut în provincia canadiană Quebec şi a cunoscut celebritatea în anii '80 după o serie de albume cu melodii cântate în franceză.



Sub îndrumarea fostului său soţ şi manager Rene Angelil, decedat în 2016, a trecut cu succes la melodii pop cântate în limba engleză, devenind unul dintre cei mai de succes artişti ai timpului său, cu peste 200 de milioane de discuri vândute în lumea întreagă.