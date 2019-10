Centru de arşi de la Iaşi a fost inaugurat; Moment de reculegere pentru victimele de la Colectiv

Centru de arşi de la Iaşi a fost inaugurat miercuri, nu înainte ca cei prezenți să țină un moment de reculegere pentru victimele de la Colectiv. „Din păcate avem arşi aproape zi de zi în ţară şi este nevoie foarte mare de astfel de spaţii”, a spus președintele Asociaţiei Colectiv, potrivit Mediafax.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat la inaugurarea Centrului de Arși: „Cred că din tot ceea ce am făcut până acum învăţăm fiecare câte ceva. Lucrurile merg dacă facem echipă şi dacă ne dorim să meargă. Am demonstrat aici, la Iaşi, că lucrurile pot să meargă. Am demonstrat şi la Timişoara că lucrurile pot să meargă, astfel încât dacă se mai întâmplă nenorociri să ne putem să ne ajutăm semenii”.

Pintea i-a transmis preşedintelui Asociaţiei Colectiv, Eugen Iancu, prezent la inaugurare, că indiferent unde se va afla își dorește să fie părtaşă la visul lui, acela de a face o maternitate. „Dar asta este o altă poveste. O poveste frumoasă care cred că va avea un final fericit. Mulţumesc că m-aţi primit în mijlocul dumneavoastră. Vă urez să aveţi puterea să daţi cât mai mult din sufletul dumneavoastră, ca şi până acum pentru toţi cei pe care îi îngijiţi”, a spus Pintea.

Citește și: Un bărbat a murit, după ce a fost înțepat de albine, într-o pădure

La rândul său, preşedintele Asociaţiei Colectiv, Eugen Iancu, a declarat că s-au împlinit patru ani de la tragedia din Colectiv şi încă este nevoie de astfel de centre.

„Ştim cu toţii că această nevoie este uriaşă. Mă bucur foarte mult să aflu că acest spital are 260 de ani, că a fost construit de Biserică, un lucru fantastic. Sper ca în continuare Biserica să se implice şi să ne ajute să construim şi acum în anii aceştia noi spitale. Sper ca în curând să fie deschise şi celelalte patru centre, pentru că din păcate arşi avem aproape zi de zi în ţară şi este nevoie foarte mare de astfel de spaţii”, a spus Iancu.

Cei prezenți au ținut un moment de reculegere pentru victimele de la Colectiv.

După inaugurare, Sorina Pintea a spus că în acest moment există în toată țara 23 paturi de mari arși și 10 paturi la Spitalul „Grigore Alexandrescu” pentru copii. Centrul este mai spațios decât cel din Timișoara, a spus Pintea, potrivit căreia dacă este nevoie centrul poate deveni operațional de mîine.

Centrul de arşi de la Iaşi funcţionează în cadrul clinicii de Chirurgie Plastică a Spitalului „Sf. Spiridon”. Centrul are cinci paturi de terapie intensivă pentru marii arşi și zece paturi pentru cei care suferă arsuri mai mici.