Ceremonia de anunţare a câştigătorului premiului International Booker a fost amânată, din cauza pandemiei

Ceremonia de anunţare a câştigătorului premiului International Booker din 2020 a fost amânată din cauza impactului sever pe care pandemia de COVID-19 îl are asupra pieţei de carte din Marea Britanie, au anunţat luni organizatorii acestui prestigios trofeu literar, citaţi de Press Association.

Lista finaliştilor la acest premiu, însoţit de un cec în valoare de 50.000 de lire sterline, a fost dezvăluită pe 2 aprilie doar pe internet, în absenţa ceremoniei tradiţionale, ca urma a restricţiilor impuse în Marea Britanie pentru a limita propagarea noului coronavirus, potrivit agerpres.ro.

Deşi finaliştii la International Booker 2020 sunt cunoscuţi, cititorilor le-a fost dificil să cumpere cărţile care concurează pentru acest premiu, ce recompensează cele mai bune romane de ficţiune din lumea întreagă traduse în limba engleză.

Din acest motiv, câştigătorul din 2020 nu va mai fi anunţat la data stabilită iniţial - 19 mai -, a anunţat Gaby Wood, directoare literară a Booker Prize Foundation.

"După o analiză atentă, am hotărât să luăm această decizie pentru a ne asigura că lista finaliştilor şi, în cele din urmă, câştigătorul, vor putea fi celebraţi într-o perioadă în care lectura acestor romane excepţionale va deveni mai uşoară pentru toată lumea", a declarat ea.

Cele şase cărţi nominalizate la International Booker explorează teme precum traumele, pierderea persoanelor dragi şi bolile, incluzând un roman ce conţine doar opt paragrafe - "Hurricane Season", de Fernanda Melchor.

Alte trei cărţi - "The Enlightenment Of The Greegage Tree", de Shokoofeh Azar, "The Adventures Of China Iron", de Gabriela Cabezon Camara, şi "Tyll", de Daniel Kehlmann - au fost inspirate de poveşti din ţările de origine ale celor trei scriitori menţionaţi.

Celelalte două romane selecţionate în acest an sunt "The Memory Police", de Yoko Ogawa, şi "The Discomfort Of Evening", de Marieke Lucas Rijneveld.

Potrivit The Guardian, doar o singură carte din cele şase nominalizate - "The Memory Police", de Yoko Ogawa - s-a vândut în acest an în peste 5.000 de copii. Alte trei volume de pe lista scurtă s-au vândut în mai puţin de o mie de exemplare.

Din acest motiv, scriitorii finalişti şi reprezentanţii editurilor lor au cerut Fundaţiei Booker Prize să amâne ceremonia de anunţare a câştigătorului premiului International Booker din 2020.

Acest trofeu literar este atribuit în conjuncţie cu Brooker Prize, decernat autorului celui mai bun roman al anului scris în limba engleză şi publicat în Marea Britanie sau Irlanda.

Fundaţia Booker Prize a precizat că noua dată de atribuire a premiului International Booker va fi anunţată cât mai curând posibil. Jurnaliştii de la The Guardian afirmă că anunţul va fi făcut în vara acestui an.

În 2019, premiul International Booker a revenit scriitoarei Jokha Alharthi (Oman), pentru romanul "Celestial Bodies", tradus din arabă în limba engleză de Marilyn Booth.