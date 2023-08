Ceremonia de deschidere a Festivalului Săptămâna Haferland a fost susținută de un concert al formației de suflători Siebenbuergischer Posaunenchor

Festivalul Săptămâna Haferland, ediţia a XI-a, a fost deschis joi, în satul Archita, comuna Vânători din judeţul Mureş, cu un concert al formaţiei de suflători Siebenbuergischer Posaunenchor.

Deschiderea oficială a avut loc pe esplanada Bisericii fortificate din Archita cu un cuvânt de bun venit al organizatorilor şi o prelegere susţinută de preotul Johannes Halmen, conform Agerpres.

"De fiecare dată trebuie să reamintesc ideea cum a început acest festival. Am fost în 2012 la Viscri în vizită la Peter Mafay şi îmi spunea: 'Michael, la anul, pe vremea respectivă, în august, organizez cu Fundaţia Tabaluga, porţi deschise în Roadeş'. În secunda următoare mi-a venit mie ideea să ne unim forţele să facem o Săptămână Haferland - acum sunt doar zile - şi să extindem acest eveniment în mai multe localităţi. Aşa a început, acum unsprezece ani de zile, ideea primului Haferland. În fiecare an a mai crescut interesul pentru această idee şi aşa am ajuns la aceste zece sate care participă la acest festival", a spus organizatorul evenimentului, Michael Schmidt.

El a amintit că ediţia aniversară, din 2022, a fost vizionată, în online, de 15 milioane de oameni.Caroline Fernolend, preşedintele Fundaţiei Eminescu Trust, a spus că, deşi satul Archita este puţin în afara zonei Haferland, acesta a fost inclus în urmă cu câţiva ani în Săptămâna Haferland."Fiind vorba de sustenabilitate în această săptămână (tema ediţiei din acest an este "Sustenabilitate în peisajul cultural din Haferland" - n.r.), aş vrea să încep cu Asociaţia 'Descoperă Archita', care a fost creată de sătenii din această localitate, şi anul acesta pentru prima dată au spus că nu mai au nevoie de susţinerea Fundaţiei Eminescu Trust în organizare. 'Noi stabilim ce o să se întâmple la Archita şi noi o să ne descurcăm', au spus oamenii din Archita. Pentru noi şi pentru mine aceasta este sustenabilitate. Câţiva ani i-am ajutat, iar acum ei se descurcă singuri. (...) Sperăm ca în toate satele noastre din Transilvania să ajungem la această sustenabilitate în care oamenii care trăiesc astăzi în satele noastre să preţuiască acest patrimoniu deosebit de important pe care l-au lăsat strămoşii noştri saşi aici şi pe care avem datoria să îl păstrăm, să îl punem în valoare", a afirmat Caroline Fernolend.Prezent la Săptămâna Haferland, preşedintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, a afirmat că ideea Festivalului reprezintă un reper pentru continuitatea turismului cultural şi a apreciat că tema ediţiei din acest an este una foarte importantă."Cred că tema de anul acesta, tema sustenabilităţii, este una foarte importantă pentru că, pe de o parte, în România avem importante resurse şi locuri care se pot dezvolta folosind sau plecând de la principiile sustenabilităţii pentru dezvoltarea turismului cultural, pentru promovarea patrimoniului extraordinar pe care îl avem în astfel de locuri şi sigur că împreună trebuie să învăţăm să preţuim şi să promovăm mai mult sustenabilitatea. Cred că astfel de iniţiative ajută foarte mult. Este, totodată, şi o ocazie să ne întâlnim să discutăm despre aceste subiecte", a declarat Liviu Jicman, pentru AGERPRES.El a precizat că tema sustenabilităţii este una dintre priorităţile ICR pentru perioada 2022 - 2026."Cred că, în primul rând, trebuie să ne gândim la proiectele pe care le facem în străinătate şi că în viziunea noastră, şi chiar în strategia pe care am adoptat-o, Strategia pentru perioada 2022 - 2026, sustenabilitatea este una dintre priorităţi, una dintre temele pe care le avem în vedere, şi este important să comunicăm asta şi către publicul străin şi să spunem, să povestim despre resursele pe care România le are. Această zonă din ţara noastră iată că a învăţat şi este pe un drum foarte bun, din această perspectivă, că există un interes internaţional care creşte în fiecare an şi acesta este un lucru pe care-l putem face. Apoi sigur că putem să ne gândim, chiar în cadrul acestor manifestări, cum putem să legăm cu programele şi proiectele culturale pe care ICR le susţine. Avem multe parteneriate şi în ţară la manifestări care au o vizibilitate internaţională şi acesta poate fi unul dintre ele", a mai spus preşedintele ICR.Sărbătoarea a continuat în Archita cu un program artistic special din care nu au lipsit muzica, teatrul şi dansul, activităţile pentru copii - pictura pe lemn şi confecţionarea de păpuşi -, dar şi prezentarea cărţii "Acasă în România" de Viorica Macarie.Tot în prima zi a Săptămânii Haferland, la Casa de Oaspeţi din Roadeş va putea fi ascultată Fanfara Neppendorfer Blaskapelle, iar de la ora 19,00 are loc o seară de lectură.În premieră pentru istoria de mai bine de un deceniu a evenimentului, festivalul se va desfăşura sub înaltul patronaj al Alteţelor Sale Serenisime Prinţul şi Prinţesa Alexander von und zu Liechtenstein, membri ai casei princiare care conduce Liechtenstein de peste 300 de ani.Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Săptămâna Haferland se desfăşoară, până duminică, în zece localităţi din regiunea cunoscută istoric drept Ţara Ovăzului (Haferland) - Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criţ, Roadeş, Meşendorf, Cloaşterf, Buneşti şi Viscri.Tema ediţiei din acest an este "Sustenabilitate în peisajul cultural din Haferland".Vizitatorii sunt aşteptaţi cu baluri tradiţionale săseşti, concerte de orgă şi de muzică săsească, prelegeri, spectacole de dans popular, proiecţii de film, expoziţii foto şi de costume tradiţionale, paradă de costume populare, şi vor putea asista la resfinţirea Bisericii Evanghelice din Rupea, ansamblu arhitectonic recent restaurat ce include un zid de incintă fortificat, caracteristic pentru bisericile săseşti din Transilvania.Participanţii vor avea de asemenea ocazia de a face vizite la fermele şi în curţile tradiţionale ale localnicilor şi de a degusta produse bio, iar atât copiii cât şi adulţii îşi vor putea încerca iscusinţa în atelierele live de pictură pe lemn, împletit coroniţe, cioplire în lemn, ţesut şi brodat.