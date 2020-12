Cetăţenii români cu BSN, dar fără specificarea adresei de reşedinţă, nu pot vota în străinătate

Ambasada României în Olanda face precizarea că românii care se află în situaţia de a deţine un document pe care este înscris burgerservicenummer (BSN) dar pe care nu este trecută explicit şi reşedinţa într-o localitate din Regatul Ţărilor de Jos, respectiv deţin BSN, dar sunt nerezidenţi, nu vor putea vota la secţiile de votare organizate în străinătate.

Prezentarea la secţia de vot doar a unei scrisori din partea autorităţilor olandeze prin care unui cetăţean i-a fost atribuit numărul BSN (burgerservicenummer) şi a fost înscris în baza de date (RNI) a locuitorilor nerezidenţi nu este suficientă pentru ca alegătorul respectiv să îşi poată exercita dreptul de vot la o secţie de votare din Olanda.

În acest context, misiunea diplomatică română reaminteşte că, pe lângă documentele de identitate româneşti, cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în Regatul Ţărilor de Jos au nevoie de unul dintre următoarele documente care atestă reşedinţa în Olanda:

1. Permis de şedere (Verblijfstitel sau Verblifskaart)

2. Card eliberat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut privilegiat (Identiteitbewijs geprivilegieerden - Ministerie van Buitenlandse Zaken)

3. Extras internaţional al înregistrării persoanelor în registrul populaţiei eliberat de primărie (Publiekszaken, Extract from the register of population)

4. Extras (Uittreksel) înregistrare la primărie şi obţinere cod numeric propriu burgerservicenummer (BSN) (documentele conţin şi specificarea adresei de reşedinţă/ woonadres/ adresgegevens, verblijfplaats)

5. Paşaport sau carte de identitate olandeze, numai împreună cu documentul românesc valabil

6. Permis de conducere valabil, eliberat de autorităţile olandeze (Rijbewijs)

7. Poliţă de asigurare de sănătate, naţională, valabilă pentru anul în curs, emisă de o firmă de asigurare olandeză (Polis Verzekering)

8. Card de student, eliberat de universităţi din Olanda, valabil pentru anul în curs (Studentenkaart, Student card)

9. Abonament de transport, personalizat (cu fotografie) valabil pentru anul în curs (Persoonlijke OV chipkaart).

Dacă aceste documente eliberate de autorităţiile străine au expirat în perioada 1 martie - 6 decembrie 2020, alegătorii îşi pot exercita totuşi dreptul de vot la alegeri în baza acestora.

În Olanda sunt organizate 15 secţii de votare.

Românii din diaspora votează la alegerile parlamentare din acest an, pentru prima oară la un astfel de scrutin, timp de două zile - sâmbătă şi duminică.