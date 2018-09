CExN PSD: O victorie pe care Dragnea nu o poate repeta prea des

Fără îndoială, CExNul de ieri al PSD a consacrat Victoria lui Liviu Dragnea asupra Gabrielei Firea. În ciuda acestui fapt, puterea lui Liviu Dragnea iese diminuată din conflict.

Ceea ce trebuie să înțelegem este că votul din CExN nu măsoară raportul de opinie din cadrul forului conducător al partidului ci doar arată imaginea de unitate pe care PSD este obișnuit să o proiecteze în exterior. Această practică vine din disciplina de partid a vechiului Front al Salvării Naționale. În paranteză fie spus, această disciplină, în formă diluată, a fost adusă în PNL în mod independent de către Crin Antonescu și vechiul PDL.

Altfel spus, CExNul, for despre care ziariștii au capacitatea se obțină informații, este, prin chiar acest fapt, un for de comunicare al partidului mai mult decât un for intern. Același lucru este valabil, de regulă, și în privința congreselor. Forul intern, locul unde să iau cu adevărat deciziile, îl constituie discuțiile informale care premerg și însoțesc forul oficial.

În această cheie trebuie citită și declarația lui Liviu Dragnea conform căreia nu va candida ca președinte. Această declarație nu reprezintă un efort de a convinge întregul CExN în 10 secunde să schimb o intenție de vot ... ci împlinirea unei promisiuni negociate înainte de intrarea în sală. Putem bănui chiar o mică perversitate politică aici. Dragnea așteptat propunerea Gabrielei Firea înainte să facă anunțul. Astfel, propunând retragerea sprijinului către Carmen Dan, dna Firea a forțat un angajament public a lui Liviu Dragnea dar, în același timp, și-a expus în văzul publicului lipsa de sprijin în CExN.

În ciuda victoriei lui Liviu Dragnea, ceea ce vedem este o destrămare lentă a puterii acestuia. Faptul că Ecaterina Andronescu a fost în mod deschis critică la adresa partidului fără să fie pedepsită, măcar simbolic, este important. Dna Andronescu a fost apărată, printre alții, de către Nicolae Bădălău.

Citiți și: Singurătatea lui Liviu Dragnea și infantilizarea Jandarmeriei Române.

La întrunirea partidului de la Neptun, din nou, Gabriela Firea nu a fost singură fiind susținută de către un alt greu al partidului, anume Marian Oprișan.

Citiți și: SURSE CEx PSD: Marian Oprișan, SOLICITARE FERMĂ - Carmen Dan trebuie să plătească.

Toți aceștia nu doar că fac opoziție la Liviu Dragnea ci vor ca noi să știm că ei fac opoziție.

Iar aceasta este amenințare pentru disciplina de partid pe care Domnul Dragnea caută să o instituie.