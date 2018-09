SURSE CEx PSD: Marian Oprișan, SOLICITARE FERMĂ - Carmen Dan trebuie să plătească

Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a spus sâmbătă, în CExN de la Neptun, că ministrul de Interne, Carmen Dan, „trebuie să își asume responsabilitatea” dacă s-au comis erori legate de intervenția în forță a Jandarmeriei la protestele din 10 august, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.

Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a susținut sâmbătă, în dezbaterile din CExN al PSD legate de protestele antiguvernamentale din 10 august, că ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie să își asume responsabilitatea dacă s-au comis erori la intervenția jandarmilor în Piața Victoriei, au declarat pentru MEDIAFAX surse participante la ședința de la Neptun.

„Nu știu dacă este adevărat ce s-a zis aici legat de d-na Dan, dar dacă e așa, să își asume responsabilitatea", a spus Oprișan în CExN al PSD, potrivit surselor citate.

Intervenția liderului PSD Vrancea a avut loc după ce vicepreședintele PSD Gabriela Firea a cerut în ședință retragerea sprijinului politic pentru ministrul de Interne, Carmen Dan, pentru intervenția în forță a Jandarmeriei la protestele din 10 august.

Surse din PSD au spus MEDIAFAX că Oprișan a insistat, la ședință, pe ideea că „dacă s-au comis erori, ministrul să își asume responsabilitatea".

Oprișan a fost printre puținii lideri PSD care nu au criticat-o sâmbătă pe Gabriela Firea în dezbaterile din CExN după ce aceasta a solicitatea schimbarea din funcție a lui Dan.

El a plecat de la ședința CExN înainte de supunerea la vot a cererii Gabrielei Firea.

Membrii Comitetului Executiv PSD au respins, la vot, sâmbătă, cererea Gabrielei Firea de a o schimba pe Carmen Dan de la conducerea ministerului de Interne, ca urmare a măsurilor luate în 10 august. Potrivit unor surse din PSD, un singur vot a fost pentru propunerea Gabrielei Firea.

Primarul Gabriela Firea a declarat, sâmbătă, după CExN al PSD, că a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, după semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul european Corina Crețu.

"Trebuie să vă explic contextul. Eu am luat cuvântul și le-am transmis colegilor mei faptul că am vorbit ieri cu Corina Crețu, comisar european, care mi-a relatat o discuție cu domnul Juncker și colegii săi, faptul că aceștia și-au exprimat îngrijorarea față de situația politică din România și situația din 10 august, faptul că nu e apreciat de alte state europene, apreciind că intervenția jandarmilor a fost corecta paână la un punct în are avea loc apărarea clădirii Guvernului. Nu au fost de acord ca manifestanții care nu au fost violenți au suportat gaze lacrimogene și erau de ajuns alte măsuri mai blânde. Practic extragerea celor care aruncau în jandarmi", a spus Gabriela Firea.

Aceasta spune că a avut aprobarea Corinei Crețu să discute în ședința Comitetului Executiv al PSD de la Neptun.

"În 18 septembrie, în discursul său, Juncker este posibil să facă referiri la situația referiri la situatia din România și la protestele din 10 august și să nu fie o situație confortabilă. Nu e ușor să vezi cum se transmite pe plan extern o percepție negativă. Am exprimat aceste îngrijorări, ca primar general am subliniat că ce s-a întamplat în 10 august a fost și o vinovăție a persoanei care coordonează Ministerul de Interne și care a încercat să paseze răspunderea către prefectul Capitalei. Ca presa să speculeze ca e apropiat al primarului ca a lucrat cu mine ca si consilier", a mai spus Firea.

Firea a mai declarat, sâmbătă, că ministrul de Interne, Carmen Dan, a prezentat în CExN, în apărarea sa, ”niște xeroxuri însemnând mesaje pe SMS, pe Whatsapp între prefect și un secretar de stat în MAI, venind ”foarte pregătită”.

”Doamna ministru nu a răspuns celor afirmate de mine deloc. A venit cu niște xeroxuri însemnând mesaje pe SMS, pe Whatsapp între dna prefect și un secretar de stat. Am întrebat-o pe față dacă ne spionează, dacă ne ascultă convorbirile, dacă știe ce vorbim pe mesaje. Nu mi se pare normal într-un comitet executiv să vii ca argumentație cu tot felul de aspecte derizorii, aspecte personale, mesaje printate de pe Whatsapp, niște discuții personale între prefect și un domn din MAI, legat de proteste, de acțiuni”, a spus Gabriela Firea.

Ea susține că i-a atras atenția ministrului de Interne că astfel de discuții nu ar trebui să aibă într-un for politic.

”Confirmând că are o problemă personală cu mine și cu dna prefect, a proferat tot felul de lucruri neadevărate, a jignit-o, a făcut atacuri directe la competențele profesionale ale dnei prefect, deci a continuat tot șirul de acuzații indirecte pe care le-a făcut până acum prin faptul că în toate aparițiile publice a ținut să sublinieze că nu domnia sa, ci prefectul a fost cel care a dat ordinul de intervenție. A venit foarte pregătită. M-a surprins”, a adăugat Firea.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că premierul Viorica Dăncilă a fost în timpul ședinței CExN de la Neptun ”foarte conciliantă” și că le-a cerut să nu se termine ședința cu ”demisii sau demiteri”.

”A fost foarte conciliantă și-i mulțumesc pentru această atitudine. Într-adevăr, a spus că vor intensifica eforturile de a convinge Bruxellesul că în România este democrație, este este stat de drept, că instituțiile nu au făcut nimic greșit și că vor intensifica practic această colaborare și comunicare cu Bruxellesul”, a declarat Gabriela Firea.

Ea a mai spus că premierul le-a cerut să nu se termine ședința cu ”demisii sau demiteri”.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat sâmbătă, la Neptun, după ședința CEx PSD în care Gabriela Firea i-a cerut demisia, că situația a fost tranșată prin vot de membrii PSD și că poate colabora fără probleme cu Primăria Capitalei, fiind vorba despre instituție și nu de persoane.

"Situația s-a tranșat în Comitetul Executiv, prin vot. Este important ce s-a discutat în Cex, eu pot lucra cu Primăria Capitalei. Aici nu vorbim de persoane, ci despre instituții", a declarat Carmen Dan, la Neptun.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă seara, după ședința CEx PSD de la Neptun, referitor la acuzațiile primarului Capitalei Gabriela Firea la adresa ministrului Carmen Dan, că atunci când faci acuzații ele trebuie să se bazeze pe probe.

"Sunt păreri diferite care sunt normale, nu putem gândi toți același lucru. Referitor la gestionarea crizei, nu vreau să apăr pe cineva, dar când acuzăm pe cineva să facem pe probe concludente. Nu pot să spun că minte cineva, eu am colaborat bine cu doamna primar și i-am acordat tot sprijinul pe care mi l-a solicitat", a declarat Viorica Dăncilă, după ședința CEx de la Neptun.