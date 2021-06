CFR Cluj - Ujpest 1-1, în meci amical

Echipa de fotbal CFR Cluj a terminat la egalitate cu formaţia maghiară Ujpest FC Budapesta, 1-1 (0-1), luni seara, la Grein, în ultimul său meci amical jucat în stagiul de pregătire din Austria, potrivit paginii de Facebook a campioanei României, potrivit Agerpres.

Ujpest a deschis scorul prin Yohan Croizet (42), iar echipa din Gruia a egalat prin Gabriel Debeljuh (89), dintr-un penalty obţinut chiar de croat.

CFR a evoluat în formula: G. Arlauskis (Cristiano Figueiredo, 66) - C. Manea (Mihai Butean, 63), D. Ciobotariu, D. Graovac, I. Latovlevici - A. Tahiri (Mihai Gîdea, 60), O. Hoban, A. Chipciu (Daniel Paraschiv, 66) - M. Rondon (Denis Rusu, 60), G. Debeljuh, C. Petrila (C. Itu, 60)

În celelalte partide de pregătire, CFR Cluj a învins echipa austriacă FC Wels cu 4-0, a remizat cu campioana Bulgariei, Ludogoreţ Razgrad, 1-1, a pierdut în faţa vicecampioanei Ungariei, Puskas Akademia (0-1), şi a învins formaţia rusă Dinamo Moscova cu 1-0.