Cher va lansa un album cu coveruri ale unor hituri ale trupei ABBA

Cântăreața și actrița Cher a anunțat că va lansa un album cu coveruri ale unor hituri ale trupei ABBA, acesta fiind primul material discografic pe care îl scoate pe piață după "Closer to the Truth", apărut în 2013, informează Billboard, potrivit Mediafax.

Cher face parte din distribuția musicalului inspirat de piesele trupei ABBA "Mamma Mia! Here We Go Again", care va fi lansat în cinematografe săptămâna aceasta.

"După ce am interpretat «Fernando», m-am gândit că ar fi amuzant să fac un album cu piese ABBA, așa că am făcut-o", a declarat Cher în emisiunea de pe postul american NBC "Today".

Artista nu a făcut publică lista pieselor și a mai spus că acestea sunt interpretate într-o manieră diferită de cea a ABBA.

În ultimii ani, Cher a susținut concerte numai la Las Vegas, în cadrul unei rezidențe.

Partea a doua a musicalului de succes "Mamma Mia!" (2008), de Phyllida Lloyd, este primul film în care apare, după ce și-a împrumutat vocea unui leu în lungmetrajul animat "Zookeeper" (2011).

În filmul original "Mamma Mia!", nominalizat la două premii Globul de Aur și două premii Grammy, piese celebre ale trupei ABBA sunt combinate pentru a spune povestea tinerei Sophie (Amanda Seyfried), care își organizează nunta pe o insulă grecească, împreună cu mama sa hippie, Donna (Meryl Streep), și care, în același timp, încearcă să afle cine este tatăl ei.

În continuarea filmului, regizată de Ol Parker, Cher o interpretează pe mama Donnei.

Filmul este lansat pe marile ecrane după ce, în aprilie, membrii trupei suedeze ABBA au anunțat că s-au reunit, după 35 de ani, pentru a înregistra două noi piese. Una dintre acestea, "I still have faith in you", va fi interpretată cu prilejul unui show televizat la care vor participa avatarurile lor digitale, care va avea loc în iarna acestui an.

În vârstă de 72 de ani, Cher a debutat în anii '60, în duet cu soţul său Sonny, cunoscând succesul cu hitul "I Got You Babe". Cariera solo i-a adus celebritatea mondială, cu peste 100 de milioane de albume vândute în toată lumea.

Câştigătoare a numeroase premii prestigioase, inclusiv Grammy şi Oscar (cea mai bună actriţă în rol principal, pentru filmul "Visătorii/ Moonstruck", 1988), Cher a fost o prezenţă constantă în fruntea topurilor muzicale internaţionale. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără "If I Could Turn Back Time", "The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)" şi "Believe".