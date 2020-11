China - Cea mai mare listare la bursă din istorie a fost suspendată

Bursa din Shanghai a suspendat Oferta Publică Iniţială a Ant Group Co Ltd pe platforma sa STAR Market, care fusese iniţial stabilită pentru 5 noiembrie, a anunţat marţi operatorul bursier chinez, transmit Bloomberg şi Reuters potrivit Agerpres.

Conform comunicatului Bursei din Shanghai, listarea companiei fintech Ant a fost oprită din cauza incapacităţii grupului de a îndeplini noile condiţii stabilite de autorităţile de reglementare.În urma deciziei Bursei din Shanghai, Ant a decis să oprească şi listarea la Hong Kong.De asemenea, Ant a informat că Oferta Publică Iniţială a fost suspendată de Bursa de la Shanghai după ce recent Autoritatea de reglementare financiară din China a cerut o întâlnire cu fondatorul Ant Group, Jack Ma, şi alţi directori ai companiei. Oficialii chinezi au apreciat că Ant ar putea să nu îndeplinească cerinţele privind listarea sau publicarea informaţiilor, şi au citat recentele modificări în reglementarea companiilor din domeniul tehnologiei financiare (fintech).

Alibaba Group Holding Ltd deţine aproximativ o treime din compania de plăţi Ant. După anunţul suspendării listării Ant, acţiunile Alibaba tranzacţionate în SUA au scăzut cu 8,6% în predeschiderea şedinţei de tranzacţionare de marţi.



Joi era programată listarea duală a grupului Ant la Bursele din Hong Kong şi Shanghai.



Ant spera să obţină 114,9 miliarde de yuani (17,15 miliarde de dolari) în cadrul listării la Bursa de la Shanghai, care urma să fie cea mai mare IPO din China, depăşind-o pe cea de 10,1 miliarde de dolari a Agricultural Bank of China din 2010, conform datelor Refinitiv. De asemenea, Ant a stabilise şi preţul pentru o Ofertă Publică Iniţială la Bursa din Hong Kong la 80 dolari Hong Kong (10,32 dolari) per titlu.



În urma listării duale Ant ar fi urma să obţină aproximativ 34 de miliarde de dolari. Ar fi cea mai mare Ofertă Publică Iniţială (IPO) din lume, depăşind recordul de 29,4 miliarde de dolari înregistrat anul trecut de gigantul petrolier Saudi Aramco.