China declară război criptomonedelor, în timp ce băncile din SUA își descoperă virtuțiile

În același timp în care China a declarat război criptomonedelor, băncile americane gigantice par să îmbrățișeze cripto - evident în ultima săptămână a lunii iulie cu știrea că firma de cripto Lukka va oferi clienților fondului privat State Street Bank servicii digitale și de administrare a fondurilor de cripto active. Acest lucru urmează incursiunilor în spațiul criptografic de la BNY Mellon , JPMorgan , Citigroup și Goldman Sachs.

Este prea devreme pentru a vorbi despre tendință și contra-tendință? Și dacă a izbucnit un război comercial între Statele Unite și China, așa cum cred mulți, de ce China își întoarce spatele criptomonedelor, în timp ce unele dintre cele mai mari instituții financiare din Occident, de mult timp precaută în privința cripto, pare să vadă o nouă valoare în blockchainul monedelor digitale?

„Da, băncile americane îmbrățișează ferm Bitcoinul ca instrument de investiții”, Nik Bhatia, autorul cărții Layered Money: From Gold and Dollars to Bitcoin and Central Bank Digital Currencies și profesor adjunct de finanțe și economie de afaceri la Universitatea din California de Sud , a declarat pentru Cointelegraph, adăugând: „JPMorgan și Goldman, de exemplu, au pentru clienții lor produse de investiții bitcoin cu iluminare verde, cum ar fi GBTC (Grayscale)”.

„Putem vedea că băncile și alte instituții financiare, cum ar fi JPMorgan și Citi, încep să-și dea seama că tehnologia blockchain nu este doar o tendință trecătoare”, a declarat Bobby Ong, cofondator și director de operațiuni CoinGecko, pentru Cointelegraph. El a adăugat că „ca atare, încep să exploreze modalități prin care aceștia să ofere clienți produse criptomonede.”

Dar ce este cu China? De la începutul verii, a luat măsuri pentru a reduce - dacă nu chiar interzicerea totală - exploatarea și tranzacționarea criptomonedelor. Știu tutorii financiari ai Chinei ceva ce liderii băncilor americane nu știu?

„Chinei nu îi place cripto. Nu este o monedă suverană și este în afara controlului guvernului chinez ” , a declarat pentru Cointelegraph Raymond Yeung, autorul cărții chineze Trump Card: Cryptocurrency and the Game-Changing Role in China-US Trade , adăugând:„ Chiar dacă este exploatat în China, încă nu este administrat de ei - ocolește PBoC (Banca Populară a Chinei). Nu este acceptabil. ”

„China este un stat care dorește să țină totul sub controlul său”, a convenit Ong, adăugând: „Acest lucru se poate observa din represiunea recentă a firmelor tehnologice și chiar a firmelor private de educație”. Structura descentralizată a Bitcoin oferă potriviri autorităților chineze, a sugerat el, și ar prefera mult să creeze ceva pe care să îl poată gestiona, cum ar fi yuanul lor digital, care este în curs de implementare.

Nu ajută faptul că mineritul Bitcoin ( BTC ) folosește atât de multă energie și contribuie la încălzirea globală, a explicat în continuare Yeung. China s-a angajat să atingă neutralitatea carbonului înainte de 2060 și „obiectivul său de emisii este real”. Guvernul impune deja restricții privind emisiile industriei siderurgice a țării și tocmai a introdus un sistem național de comercializare a emisiilor. Bhatia a adăugat: „China nu dorește ca minerii Bitcoin să-și ascundă rețeaua [de energie]”.

Dacă un război comercial este într-adevăr în desfășurare între SUA și China, China nu a calculat greșit, totuși, prin închiderea operațiunilor miniere BTC, mai ales că minerii nord-americani sunt doar prea fericiți pentru a prelua rolul Chinei ca centru mondial de criptare minieră?

"S-ar putea foarte bine să fie o gafă uriașă, deoarece rata de hash care vine offline este foarte greu de recuperat", a spus Bhatia, adăugând: "Această putere de hash a părăsit China pentru totdeauna".

"Cred că este dificil să spunem care sunt obiectivele Chinei în această situație specială", a comentat Ong. El a adăugat: „Încearcă agresiv să introducă yuanul digital ca monedă de facto în țară și ca un proxy pentru a reduce dependența lumii de dolarul SUA”. Drept urmare, atunci când vine vorba de obiectivul de bază, este posibil să nu fie o mișcare proastă: „Este în concordanță cu obiectivele lor de a promova o monedă centralizată care este complet trasabilă de guvern”.

Pot exista și unele nuanțe în ceea ce privește minarea Bitcoin. Republica Populară Chineză ar putea folosi represiunea minieră pentru a reduce prețul Bitcoin, astfel încât statul să poată achiziționa mai multe BTC la un preț mai ieftin, a sugerat Bhatia, explicând în continuare Cointelegraph:

„S-ar putea să nu le mai pese de recompensele miniere. Ar putea încerca să achiziționeze Bitcoin în valoare de miliarde și să folosească interdicția minieră ca direcție greșită. Aceștia ar putea folosi, de asemenea, interdicția de exploatare a cărbunelui ca dovadă că China este serioasă în ceea ce privește schimbările climatice, pentru a primi o poziție mai favorabilă pe scena globală. ”

Alții au fost de acord că China ar putea avea o agendă ascunsă. „Represiunea minerilor chinezi ar putea însemna că descarcă monede pe o piață subțire și ne scade”, potrivit lui Ben Sebley, director de creștere al companiei criptografice BCB Group.

Yeung, pe de altă parte, consideră că China este serioasă în ceea ce privește spălarea mâinilor Bitcoin și a altor criptomonede, dar asta nu înseamnă că renunță neapărat la tehnologia blockchain de bază a cripto-ului.

„Guvernul este dispus să sacrifice BTC sau Ether”, a spus Yeung pentru Cointelegraph, „dar nu vor să sacrifice tehnologia blockchain”. În China se întâmplă încă multe lucruri în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei blockchain. „Guvernul prețuiește tehnologia, dar nu cripta în sine”.

Mai mult, după cum a afirmat guvernul, „cripto este o sursă de risc financiar”, a spus Yeung, adăugând în continuare: „Vor să controleze cripto, dar nu pot. Dar ei încă pot adopta tehnologia blockchain, despre care cred că vor îmbunătăți productivitatea și vor stimula creșterea economică. ”

Între timp, băncile din SUA acționează ca și cum cripto-ul nu ar fi avut loc niciodată. „Creșterea popularității activelor digitale nu dă semne de încetinire”, a spus Nadine Chakar, șefa State Street Digital, adăugând că State Street „se angajează să continue să construiască infrastructura necesară pentru a dezvolta în continuare modelele noastre de deservire a activelor digitale. . ”

„Există o acceptare din ce în ce mai mare a rolului Bitcoin de a fi o acoperire împotriva fricii actuale de degradare a monedei”, a spus Ong pentru Cointelegraph. „După anunțul unei creșteri neașteptate a ratei inflației” - inflația SUA a schiat 5,4% în iunie, cea mai rapidă rată din 13 ani - „mulți oameni iau în considerare modalități alternative de a-și păstra averea, iar Bitcoin începe să devină o alternativă viabilă . ” Băncile se ocupă de oferirea de servicii financiare și, pe măsură ce crește cererea de a deține criptomonede, nu este surprinzător că sunt dornici să intre în industrie, a adăugat el.

Băncile din SUA ar putea avea, de asemenea, un ochi pe viitorii clienți. „Cu un aflux de investitori mai tineri care intră pe piață, aceștia sunt mai predispuși să investească în clase de active mai riscante și diverse”, a spus Ong, adăugând:

„Dezinteresul față de activele cu mișcare lentă, precum și creșterea specială a„ stocurilor meme ”, le-a oferit cu siguranță băncilor americane câteva idei despre cum să valorifice această schimbare a metodologiilor de investiții.”

Faptul că Bitcoin continuă să evite orice control ca garanție sau ca produs de investiții care necesită o supraveghere suplimentară poate avea, de asemenea, un factor important în calculul băncilor americane. „Este o marfă și poate evita SEC [regulamentul], care este esențial”, a spus Bhatia.

Abordările SUA și ale Chinei asupra reglementării sunt filozofic diferite, a rezumat Yeung. Guvernul Chinei spune practic: Ai nevoie de aprobarea mea pentru orice , în timp ce SUA spune: Dacă faci ceva care mă doare, te voi interzice . Firmele americane au totuși mai mult spațiu de mișcare. Dacă instanțele americane declară că BTC este o marfă, de exemplu, atunci autoritățile de reglementare nu o pot interzice.

Între timp, dacă și când o generație mai tânără se va adresa managerilor profesioniști de bani, probabil că se va aștepta cel puțin la o anumită expunere la activele criptografice - ceea ce înseamnă că băncile occidentale ar putea fi înrădăcinate în spațiul criptografic pentru anii următori.