Chinezii se plâng că sunt prea puțini: adoptă o nouă politică de stat și vor să crească natalitatea

China va adopta politici de creştere a ratei natalităţii, a declarat duminică preşedintele Xi Jinping, în timp ce factorii de decizie politică se tem că un declin iminent al populaţiei chineze ar putea afecta a doua cea mai mare economie a lumii, transmite Reuters.

''Vom stabili un sistem de politici de stimulare a natalităţii şi vom urmări o strategie naţională proactivă ca răspuns la îmbătrânirea populaţiei'', a declarat Xi duminică în faţa a circa 2.300 de delegaţi din toată ţara, în discursul de deschidere a Congresului Partidului Comunist de la Beijing, care are loc o dată la cinci ani.Deşi China are 1,4 miliarde de locuitori, cei mai mulţi din lume, naşterile vor scădea la un nivel record în acest an, spun demografii, coborând sub 10 milioane de copii faţă de 10,6 milioane anul trecut - deja cu 11,5% mai puţin decât în 2020.Autorităţile au impus politica unui singur copil din 1980 până în 2015, iar ulterior au permis ca familiile să aibă trei copii, recunoscând că naţiunea se află în pragul unui declin demografic.Rata de fertilitate de 1,16 în 2021 în China a fost sub standardul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de 2,1 pentru o populaţie stabilă şi printre cele mai scăzute din lume.În ultimul an, autorităţile au introdus măsuri precum deduceri fiscale, concedii de maternitate mai lungi, asigurări medicale îmbunătăţite, subvenţii pentru locuinţe, bani în plus pentru un al treilea copil şi măsuri drastice împotriva meditaţiilor private costisitoare.Cu toate acestea, dorinţa femeilor chineze de a avea copii este cea mai scăzută din lume, potrivit unui sondaj publicat în februarie de grupul de reflecţie YuWa Population Research.Demografii spun că măsurile luate până acum nu sunt suficiente. Aceştia menţionează costurile ridicate ale educaţiei, salariile mici şi programul de lucru extrem de lung ca fiind probleme care trebuie încă abordate, împreună cu politicile COVID-19 şi preocupările legate de creşterea economică.