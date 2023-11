Chiriac (CONAF): Există o corelaţie semnificativă între nivelul sărăciei materiale şi performanţele scăzute înregistrate de elevi

O corelaţie semnificativă există între nivelul sărăciei materiale şi performanţele scăzute înregistrate de elevi în anumite regiuni, la nivel statistic, această constatare fiind evidentă când se compară ratele de abandon şcolar cu harta sărăciei şi a deprivării materiale sau sociale severe, a afirmat preşedinta Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, CONAF a organizat la Colegiul Naţional "Traian" din Drobeta Turnu Severin cea de-a noua dezbatere publică pentru reducerea abandonului şcolar "Pactul pentru Tineri".

În deschiderea dezbaterii, Cristina Chiriac, preşedinta CONAF, a subliniat că parcursul până la dezbaterea curentă a fost lung şi dificil, şi a implicat un număr mare de persoane atât în găsirea de soluţii, cât şi în implementarea acestora.

"România are resurse educaţionale fantastice, copii sclipitori, care au nevoie de un cadru de dezvoltare propice. Din păcate, la nivel statistic există o corelaţie semnificativă între nivelul sărăciei materiale şi performanţele scăzute înregistrate de elevi în anumite regiuni. Această constatare devine evidentă când comparăm ratele de abandon şcolar cu harta sărăciei şi a deprivării materiale sau sociale severe, care conturează statistic regiunile de dezvoltare ale României. Clivajul rural - urban, nu poate fi soluţionat decât prin corectare a disparităţilor socio-economice şi deşi din cele peste 300 de licee cu profil tehnologic din România, aproape jumătate sunt situate în mediul rural, rata de finalizare a studiilor este evident mai mică, ceea ce ne duce cu gândul la o lipsă de sincronizare între cererea şi oferta de educaţie vocaţională.", a menţionat preşedinta CONAF.

Potrivit acesteia, numai jumătate dintre adolescenţii care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 au ajuns să susţină examenul de Bacalaureat în 2022.

"În plus, aproximativ doi din trei adolescenţi din mediul rural nu au reuşit să treacă acest examen susţinut în vara anului trecut şi dacă nu reuşim să asfaltăm punţile pe care copiii noştri încă mai merg desculţi, sistemul educaţional românesc nu se va vindeca, nici în viitorul apropiat, nici în cel în care piaţa muncii va fi populată în majoritate de lucrători străini", a mai spus Cristina Chiriac.

La evenimentul "Pactul pentru Tineri" au participat peste 200 persoane: profesori, directori de şcoli, consilieri şi mediatori şcolari, elevi din întregul judeţ, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale.

Împreună cu reprezentanţii CONAF, cei prezenţi au discutat intens despre soluţiile pentru reducerea abandonului şcolar, fenomen întâlnit în judeţul Mehedinţi, la fel ca în majoritatea judeţelor ţării, cu precădere în mediul rural în învăţământul gimnazial, dar şi în învăţământul liceal.

Conform sursei citate, diferenţele sociale, amploarea sărăciei şi lipsa infrastructurii, determină diferenţe majore în educaţie, între mediul rural şi cel urban.

"Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU la nivel global, includ şi accesul la digitalizare, atât ca mijloc de educaţie, cât şi ca furnizor de viitoare meserii şi ocupaţii. O dată în plus, realitatea românească ne plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană prin prisma discrepanţei accesului elevilor la computere. Dintre cei 1,7 milioane de elevi, în mediul urban unul din doisprezece are acces la un computer, faţă de unul din 20, în mediul rural. România pare astfel că beneficiază de două sisteme diferite de educaţie.", se mai precizează în document.

Printre soluţiile găsite la nivelul judeţului Mehedinţi se numără necesitatea investiţiilor în transportul elevilor, în infrastructura şcolară şi mărirea colectivului de consilieri şcolari.

Pactul pentru Tineri este programul naţional pentru reducerea abandonului şcolar care contribuie activ pentru diminuarea numărului mamelor minore din România prin campania Clasa M, Clasa mamelor minore, şi trage un semnal de alarmă privind consumul de substanţe interzise de către copii.

"Inspirându-ne din această idee generoasă, dorim să implementăm şi în Drobeta-Turnu Severin un "Pact pentru Tineri", continuând astfel eforturile CONAF, iar alocarea de peste 25 de milioane de euro din fonduri europene, în ultimii ani, pentru educaţie, reflectă angajamentul nostru ferm. Prin investiţii în echipamente IT am asigurat accesul la învăţământul online pentru toţi elevii noştri, iar în prezent, derulăm un proiect amplu, de peste 7 milioane de euro, finanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă ce vizează dotarea tuturor şcolilor, grădiniţelor şi liceelor cu echipamente moderne. Totodată, asigurăm transportul şcolar gratuit, precum şi sute de pachete cu rechizite la începutul fiecărui an şcolar, asigurându-ne că fiecare elev are resursele necesare pentru a prospera în învăţare.", a declarat Marius Screciu, primar al municipiului Drobeta Turnu Severin.

La rândul său, Cristian Vasilcoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, a menţionat că de la 1 ianuarie 2024 intră în vigoare Venitul Minim de Incluziune, care va îngloba actualul ajutor social şi Ajutorul pentru Susţinerea Familiei, menirea acestuia fiind debirocratizarea, dar şi stimularea rămânerii la scoală.

"De la 1 ianuarie 2024 intră în vigoare VMI, adică Venitul Minim de Incluziune, care va îngloba actualul ajutor social şi Ajutorul pentru Susţinerea Familiei (ASF), iar menirea este debirocratizarea, dar şi stimularea rămânerii la scoală, dată fiind condiţionarea de prezenţa la scoală, dar şi faptul că una dintre cauzele abandonului şcolar este sărăcia. În paralel dezvoltăm o reţea naţională de asistenţi sociali, dar informatizăm şi toate primăriile, pentru a asigura conectarea în timp real cu Ministerul Muncii, pentru a avea o imagine completă asupra situaţiei din întreaga ţară, dar şi asupra comunităţilor vulnerabile, unde este nevoie şi de intervenţii suplimentare aplicate", a spus Cristian Vasilcoiu.

Următoarele dezbateri Pactul pentru Tineri vor avea loc în: Craiova - 26 ianuarie 2024; Slatina - 23 februarie 2024; Târgu Mureş - 28 martie 2024.

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederaţie din România ce reuneşte interesele antreprenorilor în spiritul european al egalităţii de gen şi egalităţii de şanse. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizaţie care promovează şi susţine antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare şi cooperare atât pe plan intern cât şi internaţional. CONAF a luat fiinţă ca urmare a necesităţii de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă şi echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci şi pentru întregul mediu de business. CONAF are în componenţa sa 2 federaţii, 9 patronate, 15 asociaţii, 27 sucursale şi peste 5.500 de companii, peste 170.000 de angajaţi.